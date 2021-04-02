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    У Туреччині рекордний добовий приріст Covid-19 з початку пандемії

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    Близько 75% нових заражень викликані британською мутацією коронавірусу - У Туреччині рекордний добовий приріст Covid-19 з початку пандемії

    Близько 75% нових заражень викликані британською мутацією коронавірусу

    Показники захворюваності у Туреччині б'ють антирекорди третій день поспіль

    У Туреччині за день виявили 40 806 нових випадків коронавірусу – найвищий добовий приріст захворюваності з початку пандемії.

    Про це повідомляє Turkish Minute у п'ятницю, 2 квітня.

    При цьому померли за добу 176 хворих на коронавірус.

    Відзначається, що показники захворюваності б'ють антирекорди третій день поспіль. Ще 29 березня кількість заражень вперше з осені перевищила 32 тисячі. У наступні два дні повідомили вже про понад 37 тисяч і більш як 39 тисяч хворих.

    За словами глави МОЗ Туреччини Фахреттіна Коджа, близько 75% викликані британською мутацією коронавірусу.

    Нагадаємо, що в Україні за минулу добу, 1 квітня, зареєстровано 19 893 випадки зараження коронавірусом. Найбільша кількість підтверджених випадків у Львівській (1 668), Одеській (1 608), Харківській (1 494), Хмельницькій (1 351) та Дніпропетровській (1 178) областях.

    Додамо, що в Україні надлишкова смертність, яка є найбільш об’єктивним показником впливу пандемії, перевищує середні показники у Сполучених Штатах і Європейському Союзі. І нещодавно вона досягла максимальних показників від початку пандемії.

    Теги: Туреччина здоров'я епідемія коронавірус
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