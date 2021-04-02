У Туреччині рекордний добовий приріст Covid-19 з початку пандемії

Показники захворюваності у Туреччині б'ють антирекорди третій день поспіль

У Туреччині за день виявили 40 806 нових випадків коронавірусу – найвищий добовий приріст захворюваності з початку пандемії.

Про це повідомляє Turkish Minute у п'ятницю, 2 квітня.

При цьому померли за добу 176 хворих на коронавірус.

Відзначається, що показники захворюваності б'ють антирекорди третій день поспіль. Ще 29 березня кількість заражень вперше з осені перевищила 32 тисячі. У наступні два дні повідомили вже про понад 37 тисяч і більш як 39 тисяч хворих.

За словами глави МОЗ Туреччини Фахреттіна Коджа, близько 75% викликані британською мутацією коронавірусу.

Нагадаємо, що в Україні за минулу добу, 1 квітня, зареєстровано 19 893 випадки зараження коронавірусом. Найбільша кількість підтверджених випадків у Львівській (1 668), Одеській (1 608), Харківській (1 494), Хмельницькій (1 351) та Дніпропетровській (1 178) областях.

Додамо, що в Україні надлишкова смертність, яка є найбільш об’єктивним показником впливу пандемії, перевищує середні показники у Сполучених Штатах і Європейському Союзі. І нещодавно вона досягла максимальних показників від початку пандемії.