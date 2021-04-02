Чернігів посилює карантин: спецперепустки у транспорті та закриття шкіл
Усі заклади освіти у Чернігові, окрім дитсадків, йдуть на дистанційне навчання
Посилені карантинні обмеження у Чернігові вступлять в силу з 5 квітня
З понеділка, 5 березня, у Чернігові вирішили посилити карантин.
Про це повідомив мера міста Владислава Атрощенка.
Відтак, з 5 квітня у Чернігові забороняється:
- відвідування закладів освіти, крім дитсадків;
- відвідування цвинтарів на вихідних;
- робота закладів, які продають каву та напої, крім роботи навинос.
У свою чергу, громадський транспорт працюватиме у спеціальному режимі – за спецперепустками.
До слова, влада Миколаєва вирішила посилити карантин, громадський транспорт працюватиме тільки в певні години, школи після канікул переходять на дистанційне навчання.
Також Запоріжжя вводить жорсткий локдаун: коли стартують обмеження.
Раніше стало відомо, скільки українців підтримують жорсткий карантин.
До слова, у КМДА розповіли, як у столиці працюватиме транспорт на час карантину.
Зазначимо, імунолог радить ввести в Україні локдаун на 3-4 тижні.