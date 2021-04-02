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    Чернігів посилює карантин: спецперепустки у транспорті та закриття шкіл

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    Усі заклади освіти у Чернігові, окрім дитсадків, йдуть на дистанційне навчання - Чернігів посилює карантин: спецперепустки у транспорті та закриття шкіл

    Усі заклади освіти у Чернігові, окрім дитсадків, йдуть на дистанційне навчання

    Посилені карантинні обмеження у Чернігові вступлять в силу з 5 квітня

    З понеділка, 5 березня, у Чернігові вирішили посилити карантин.

    Про це повідомив мера міста Владислава Атрощенка.

    Відтак, з 5 квітня у Чернігові забороняється:

    • відвідування закладів освіти, крім дитсадків;
    • відвідування цвинтарів на вихідних;
    • робота закладів, які продають каву та напої, крім роботи навинос.

    У свою чергу, громадський транспорт працюватиме у спеціальному режимі – за спецперепустками.

    До слова, влада Миколаєва вирішила посилити карантин, громадський транспорт працюватиме тільки в певні години, школи після канікул переходять на дистанційне навчання.

    Також Запоріжжя вводить жорсткий локдаун: коли стартують обмеження.

    Раніше стало відомо, скільки українців підтримують жорсткий карантин.

    До слова, у КМДА розповіли, як у столиці працюватиме транспорт на час карантину.

    Зазначимо, імунолог радить ввести в Україні локдаун на 3-4 тижні.

    Теги: громадський транспорт навчання Чернігів карантин транспорт коронавірус
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