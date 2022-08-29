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У Туреччині туравтобус впав в урвище: п’ять загиблих, 38 поранених

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
У Туреччині туравтобус впав в урвище: п’ять загиблих, 38 поранених
У Туреччині туравтобус впав в урвище
фото: Milliyet

Водій автобуса і ще двоє пасажирів померли на місці, ще двоє людей – по дорозі до лікарні

У Туреччині в неділю вдень упав в урвище туристичний автобус, який прямував до міста Муданья прибережної провінції Бурса – у результаті п’ятеро людей загинули, а ще 38 зазнали поранень. Про це повідомляє Milliyet.

За попередніми даними, в автобуса пошкодилось гальмо, водій втратив керування і виїхав за межі траси. Там машина близько 20 метрів волочилася вниз урвищем, поки не врізалася в дерево.

На місце аварії виїхали служби екстреної медичної допомоги, пожежники, рятувальники і правоохоронці.

Водій автобуса і ще двоє пасажирів померли на місці, ще двоє людей – по дорозі до лікарні. Усіх постраждалих відвезли до медзаклдів.

Прокуратура сусіднього з Бурсою міста Інеґьол розпочала розслідування аварії. Триває судово-медична експертиза тіл загиблих і технічна експертиза автобуса.

Раніше у столиці трапилася масштабна автомобільна аварія, внаслідок якої отримали серйозні пошкодження сім транспортних засобів. 

Теги: Туреччина ДТП

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