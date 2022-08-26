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Чи продаватиме Туреччина безпілотники РФ: гендиректор Bayraktar дав відповідь

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Чи продаватиме Туреччина безпілотники РФ: гендиректор Bayraktar дав відповідь
Bayraktar – турецький ударний оперативно-тактичний середньовисотний безпілотний літальний апарат з великою тривалістю польоту
фото з відкритих джерел

Системи Bayraktar використовуються в Україні з 2018 року

Компанія Baykar не збирається продавати своїх безпілотників Росії незалежно від запропонованої суми. Про це заявив гендиректор компанії Халук Байрактар в інтервʼю російській службі BBC.

«Гроші не є для нас пріоритетом. Гроші та матеріальні ресурси ніколи не були метою у нашому бізнесі», – розповів Халук Байрактар.

Він наголосив, що дружба та співпраця компанії з Україною тривають уже багато років.

Очільник компанії нагадав, що системи Bayraktar використовуються в Україні з 2018 року. «Тому скільки б грошей нам не пропонували, чесно кажучи, не може бути й мови про те, щоб у цій ситуації передати їм їх У цей період вся наша підтримка повністю на боці України, оскільки у нас дуже міцний зв'язок, і Україна зазнає дуже несправедливої, агресивної та необґрунтованої атаки», – наголосив Байрактар.

Він додав, що ніщо не затьмарить співпрацю компанії з Україною, і незалежно від того, яку суму буде запропоновано, «наша позиція з цього приводу зрозуміла».

Bayraktar TB2 – турецький ударний оперативно-тактичний середньовисотний безпілотний літальний апарат з великою тривалістю польоту. Він оснащений двигуном внутрішнього згоряння, корпус виконаний з композитних матеріалів та оснащений системою автоматичного зльоту та посадки. Цей дрон добре зарекомендував себе у бойових діях на території України.

Нагадаємо, раніше Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що турецька компанія Baykar Makina тепер буде зосереджена на замовленнях для України.

Зазначимо, що кошти на Bayraktar для Збройних сил України збирають гроші не тільки в Україні. Так, громадяни Литви за 3,5 дні зібрали 5 млн євро на придбання безпілотників.

Компанія Baykar, яка випускає ці безпілотні апарати, заявила, що надасть безпілотники Bayraktar безкоштовно, а гроші, зібрані литовцями, попросила передати на гуманітарну допомогу для України.

Теги: Туреччина росія Україна безпілотник війна

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