У Туреччині вантажівка врізалася в натовп людей (відео)

У Туреччині вантажівка, у якої відмовили гальма, врізалася в натовп у місті Мардін після зіткнення з двома автомобілями. Про це повідомляє TPT Haber.

«16 людей загинули і 29 людей отримали поранення, 8 з них серйозні, в результаті аварії, яка сталася в результаті того, що у вантажівки лопнули гальма і він в'їхав у натовп на трьохсмуговій дорозі в районі Дерікского району міста Мардін», – сказав міністр охорони здоров'я Фахреттін Коджа.

Міністр юстиції Бекір Боздаг повідомив, що Генеральна прокуратура Деріка ініціювала судове розслідування через ДТП.

