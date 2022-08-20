У Туреччині вантажівка врізалася в натовп людей (відео)

Поранення отримали 29 людей

У Туреччині вантажівка, у якої відмовили гальма, врізалася в натовп у місті Мардін після зіткнення з двома автомобілями. Про це повідомляє TPT Haber.

«16 людей загинули і 29 людей отримали поранення, 8 з них серйозні, в результаті аварії, яка сталася в результаті того, що у вантажівки лопнули гальма і він в'їхав у натовп на трьохсмуговій дорозі в районі Дерікского району міста Мардін», – сказав міністр охорони здоров'я Фахреттін Коджа.

Міністр юстиції Бекір Боздаг повідомив, що Генеральна прокуратура Деріка ініціювала судове розслідування через ДТП.

⚡️In the Turkish province of Mardin, a truck with failed brakes flew into a crowd of passers-by. According to preliminary data, at least 10 people died on the spot, more than 30 were injured. Video from local media. pic.twitter.com/cDhnQejdPy — Flash (@Flash43191300) August 20, 2022

Нагадаємо, 20 серпня у Туреччині сталася смертельна ДТП, внаслідок якої загинули 15 осіб. Відомо, що зіткнулися пасажирський автобус, машина швидкої допомоги, пожежна машина та автомобіль із журналістами.

Раніше повідомлялося, що авто українського військового аташе потрапило в ДТП у Відні (Австрія). Авто з українськими дипломатами врізалося в машину на світлофорі. Водій зник з місця пригоди, однак згодом його затримала поліція. Коли віденські правоохоронці попросили водія і пасажирів вийти з авто, ті скористалися дипломатичним імунітетом.