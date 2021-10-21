У Туреччині за звинуваченням у шпигунстві затримано українця

Йому загрожує від 15 до 20 років ув'язнення

У Туреччині за звинуваченням у «політичному і військовому шпигунстві» заарештували шістьох іноземців, зокрема громадянина України Ігоря Єфрима. Про це повідомляє Hürriyet.

Українець разом із росіянами Абдуллою Абдуллаєвим, Равшаном Ахмедовим, Бесланом Расаєвим і Асланбеком Абдулмуслімовим, а також узбеком Аміром Юсуповим нібито готували збройні напади на представників чеченської опозиції.

Операція із затримання підозрюваних у залученні до міжнародної шпигунської діяльності відбулася у ніч проти 8 жовтня в межах розслідування, проведеного Генеральною прокуратурою Стамбула.

Після допиту затриманих передали до 5-го Кримінального мирового суду Стамбула, який постановив заарештувати підсудних.

Нині вони перебувають у пенітенціарній установі Малтепе.

Підозрюваним загрожує від 15 до 20 років ув'язнення за статтею 328 КПК Туреччини про «політичне і військове шпигунство».