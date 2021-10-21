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    У Туреччині за звинуваченням у шпигунстві затримано українця

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    У Туреччині за звинуваченням у шпигунстві затримано українця - У Туреччині за звинуваченням у шпигунстві затримано українця
    У Туреччині за звинуваченням у шпигунстві затримано українця
    Фото: hurriyet

    Йому загрожує від 15 до 20 років ув'язнення

    У Туреччині за звинуваченням у «політичному і військовому шпигунстві» заарештували шістьох іноземців, зокрема громадянина України Ігоря Єфрима. Про це повідомляє Hürriyet.

    Українець разом із росіянами Абдуллою Абдуллаєвим, Равшаном Ахмедовим, Бесланом Расаєвим і Асланбеком Абдулмуслімовим, а також узбеком Аміром Юсуповим нібито готували збройні напади на представників чеченської опозиції.

    Операція із затримання підозрюваних у залученні до міжнародної шпигунської діяльності відбулася у ніч проти 8 жовтня в межах розслідування, проведеного Генеральною прокуратурою Стамбула.

    Після допиту затриманих передали до 5-го Кримінального мирового суду Стамбула, який постановив заарештувати підсудних.

    Нині вони перебувають у пенітенціарній установі Малтепе.

    Підозрюваним загрожує від 15 до 20 років ув'язнення за статтею 328 КПК Туреччини про «політичне і військове шпигунство».

    Теги: розслідування
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    У Туреччині за звинуваченням у шпигунстві затримано українця