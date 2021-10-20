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    Цукерберг став фігурантом судового позову у справі Cambridge Analytica

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    Цукерберг став фігурантом судового позову у справі Cambridge Analytica

    Позов стосується захисту даних половини всіх жителів округу (Колумбія – ред.), а також десятків мільйонів людей по всій країні

    Генпрокурор міста Вашингтон (округ Колумбія) Карл Расін включив Марка Цукерберга до позову про захист прав споживачів проти Facebook, пов’язаного з продажем персональних даних користувачів соцмережі компанії Cambridge Analytica. Про це генеральний прокурор повідомив на офіційній Твітер-сторінці.

    «Я щойно додав Марка Цукерберга як відповідача у моєму позові проти Facebook. Наше поточне розслідування показало, що він особисто брав участь в ухваленні рішень, пов'язаних з Cambridge Analytica, а також нездатністю Facebook захищати дані користувачів»,– зазначається в повідомленні.

    Він нагадав, що його офіс сформував позов проти соцмережі в 2018 році, і з того часу було розглянуто сотні тисяч сторінок документів в рамках судового процесу.

    «Цей позов стосується захисту даних половини всіх жителів округу (Колумбія – ред.), а також десятків мільйонів людей по всій країні. Ми дуже серйозно ставимося до свого зобов’язання розслідувати правопорушення, і Facebook також має серйозно ставитися до своєї відповідальності щодо захисту користувачів», – зауважив генпрокурор Вашингтона.

    Нагадаємо, у 2018 році стало відомо, що компанія з аналізу даних Cambridge Analytica, яка працювала над президентською кампанією президента США Дональда Трампа, незаконно отримала доступ до 87 мільйонів користувачів Facebook.

    Засновник соцмережі Марк Цукерберг втратив понад $5 млрд через виток даних мільйонів користувачів Facebook.

    Теги: Генпрокурор США Колумбія розслідування Facebook Вашингтон
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    Цукерберг став фігурантом судового позову у справі Cambridge Analytica