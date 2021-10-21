Житель США тримав в підвалі і годував наркотиками 10 секс-рабинь

Чоловік вимагав від своїх жертв заробляти не менше $1000 доларів в день і давв їм героїн

Поліція США затримала 42-річного жителя Детройта Куємабі Саммерлін, який ґвалтував і змушував займатися проституцією не менше 10 дівчат, повідомляє телеканал FoxNews.

Розслідування почалося в 2019 році після того, як перша жертва повідомила поліції, що Саммерлін двічі зґвалтував її і змусив жити в підвалі. Вона сказала, що чоловік змусив її зайнятися сексом з платоспроможними клієнтами в підвалі.

В ході розслідування виявили ще дев'ять жертв, які змогли вибратися з притулку. Вони повідомили, що Саммерлін погрожував їм пістолетом і бив, якщо рабині просили їжу.

Саммерлін вимагав від своїх жертв заробляти не менше $1000 доларів в день і давв їм героїн, фентаніл і крек. Одна жінка сказала під присягою, що Саммерлін дав їй тарілку з наркотиаками після того, як відвідувачі пішли з дому.

Поліція обшукала будинок і виявила заряджену рушницю за диваном і дві сумки з фентанілом і кокаїном, а також двох жінок в підвалі. Одна жінка сказала, що була там три місяці, інша сказала, що вона була там три дні.

Саммерлін заарештували і звинуватили в торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації.