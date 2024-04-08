У Краснодарському краї РФ спалахнули пожежі (відео)
Пожежа охопила два склади в селищі Індустріальний у Краснодарському краї
Ввечері, 7 квітня, у російському Краснодарі спалахнули пожежі, які охопила два склади з матеріалами для взуття. Про це повідомляє ТАСС.
Видання пише, що пожежа охопила два склади в селищі Індустріальний у Краснодарському краї.
«Сили вогнеборців спрямовані на ліквідацію пожежі та захист ангара, що стоїть поруч», – сказали в МНС.
У відомстві додали, що у ліквідації пожежі задіяно від МНС Росії 67 осіб та 20 одиниць техніки. Площа займання становила 1,7 тис. кв. м, потім вона збільшилася до 1,8 тис. кв. м.
Пожежу локалізували, о 22:48 ліквідували відкрите горіння. Інформація про постраждалих не надходила.
Нагадаємо, що раніше у селищі Волна Краснодарського краю РФ, що неподалік від Кримського мосту, горить нафтобаза.
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