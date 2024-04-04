Дуда запропонував країнам НАТО збільшити витрати на оборону до 3% ВВП

Рішення збільшити військові витрати до 2% ВВП було ухвалено НАТО у 2014 році. За словами Дуди, цього було достатньо десять років тому, але не зараз.

Президент Польщі Анджей Дуда надіслав листа лідерам країн-членів НАТО з пропозицією збільшити витрати на оборону з 2% до 3% ВВП. Він сказав про це у зверненні з нагоди 75-ї річниці заснування Альянсу, передає Rzeczpospolita.

«Переконаний, що це є основою послідовної побудови безпеки на всьому євроатлантичному просторі. Це природний та основний крок, який ми маємо зробити разом сьогодні, щоб протистояти імперській політиці Кремля», — заявив Дуда.

Рішення збільшити військові витрати до 2% ВВП було ухвалено НАТО у 2014 році. За словами Дуди, цього було достатньо десять років тому, але не зараз.

Польський лідер констатував, що росія розширює свій військовий потенціал та витрачає на оборону третину свого ВВП, перевела економіку в режим війни.

«Я не сумніваюся, що Північноатлантичний альянс і країни вільного світу мають відреагувати на це не лише підтримкою України у військових діях, не лише запобіганням перемозі росії в Україні. Сьогодні це найважливіше завдання вільного світу. Підтримайте Україну в цьому плані, насамперед фінансово та у військовому відношенні. Але сьогодні вільний світ має також зміцнити свою безпеку та оборону. Минули мирні часи, коли всі думали, що війни більше не буде, коли були навіть моменти, що люди сумнівалися, чи потрібна армія. На жаль, теперішні часи показують, що вона дуже потрібна», – сказав він.

Сьогодні, 4 квітня 2024 року, НАТО відзначає 75–річчя з дати свого заснування – саме у цей день у 1949 році було створено НАТО або Організацію Північноатлантичного договору.

Україна активно працює над розбудовою відносин із НАТО на основі ряду стратегічних документів, таких як Хартія про особливе партнерство, Декларація про доповнення Хартії про особливе партнерство, а також План дій Україна-НАТО та інші. Ці документи визначають напрямки співпраці між Україною та НАТО, зокрема, стосовно військової, політичної і економічної сфер.

Одним з ключових інструментів є річні національні програми, які допомагають впроваджувати реформи в Україні за підтримки НАТО. Започатковані ще з 2009 року, ці програми спрямовані на стратегічне планування та координацію реформ у різних сферах, включаючи безпеку, оборону та цивільні аспекти. Вони допомагають українським владним структурам впроваджувати стандарти та практики, які відповідають критеріям та вимогам НАТО, сприяючи зміцненню оборонно-безпекових зусиль країни та наближенню до членства в Альянсі.

Раніше повідомлялося, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг пропонує створити фонд союзницьких внесків на суму $100 млрд протягом п'яти років для України в межах пакета, який мають підписати лідери країн-членів Альянсу на саміті у Вашингтоні. Члени Альянсу все ще обговорюють пропозицію Столтенберга і механізми розподілу внесків, зокрема, чи враховувати двосторонню допомогу Україні в загальній сумі.

Також генсек НАТО заявив, що зволікання із рішенням про відправку допомоги Україні «має наслідки на полі бою». Столтенберг додав, що Україна змушена обмежувати використання боєприпасів і тому «з трудом встигає за росіянами».