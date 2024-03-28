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З'їзд РПЦ благословив Путіна на повне знищення України

Катерина Іванова
glavcom.ua
З'їзд РПЦ благословив Путіна на повне знищення України
Патріарх Кирило є єпископом РПЦ, який неодноразово закликав росіян йти на війну проти України та наголошував, що «Росія тепер буде рятувати всю планету від фашизму»
фото: EPA/UPG

У документі РПЦ йдеться про «триєдність» російського народу і про те, що білорусів та українців слід визнати лише субетносами росіян

Війна, яку розпочав диктатор Володимир Путін, стає «новим етапом національно-визвольної боротьби російського народу», а вся територія України «має увійти до впливу Росії». Такі засади закріпила Російська православна церква у новому Наказі XXV Всесвітнього російського народного собору «Сьогодення та майбутнє Російського світу».

27 березня у Москві відбувся соборний з'їзд РПЦ, на якому і було затверджено вищезгаданий документ. Він містить вісім частин, зокрема про Україну, про війну, про демографічний та економічний розвиток Росії. Як написано у вступній частині: «цей документ є наказом, адресованим органам законодавчої та виконавчої влади Росії».

Під час російсько-української війни, або як написано в документі, «СВО» – російський народ, який прийшов на українську землю вбивати мирних мешканців, нібито відстоює своє життя, свободу, державність, цивілізаційну, релігійну, національну та культурну ідентичність.

«З духовно-моральної точки зору спеціальна військова операція є Священною війною, в якій Росія і її народ, захищаючи єдиний духовний простір Святої Русі, виконують місію «утримуючого», що захищає світ від натиску глобалізму і перемоги Заходу, що впав у сатанізм. Після завершення СВО вся територія сучасної України має увійти до зони виняткового впливу Росії», – зазначають священники РПЦ.

Існування незалежної України, яку вони називають «русофобським, ворожим до Росії політичним режимом», на думку попів РПЦ, має бути припинене.

«Возз'єднання російського народу має стати одним із пріоритетних завдань зовнішньої політики Росії. Росії слід повернутися до існуючої більше трьох століть доктрини триєдності російського народу, згідно з якою російський народ складається з великоросів, малоросів і білорусів, які є гілками (субетносами) одного народу, а поняття «російський» охоплює всіх східних слов'ян – нащадків історичної Русі», – йдеться в документі.

Зокрема, у «Наказі» наголошують на тому, що «доктрина триєдності має отримати законодавче закріплення, ставши невід'ємною частиною російської системи права».

Нагадаємо, глава Російської православної церкви патріарх Кирил закликав росіян йти на війну проти України. За його словами, сьогодні перед Росією стоїть завдання вийти переможницею з тієї боротьби, яку проти неї розв’язали «сили зла».

Виступаючи в Олександро-Невській лаврі в Санкт-Петербурзі, російський патріарх заявив, що сьогодні Росії необхідна мобілізація всіх сил, у тому числі військових, політичних та церковних. У зв’язку з цим він закликав наслідувати приклад полководця Олександра Невського і стати на «захист батьківщини».

Також очільник РПЦ вважає, що «миролюбні та самодостатні» росіяни ґвалтують, вбивають і грабують лише для того, аби захистити свої «священні кордони» – патріарх Кирило пояснив, навіщо треба вбивати українців.

Як відомо, патріарх Кирило оголосив, що Росія тепер буде рятувати всю планету від фашизму. Також настоятель Російської православної церкви Кирило спробував пояснити, чому президент Росії Володимир Путін розпочав війну проти України – патріарх цинічно виправдав дії диктатора.

До того ж патріарх Кирило подякував Путіну за війну в Україні. Відтак він укотре наголосив на тому, що російська церква виступає за вбивства та терор українців та воєнні злочини армії окупантів. 

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Теги: росія церква війна РПЦ Українська православна церква відео законопроєкт

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