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Медведчук підкуповує європейських політиків: ЗМІ розкрили схему

Надія Карбунар
glavcom.ua
Медведчук підкуповує європейських політиків: ЗМІ розкрили схему
Щодо Медведчука ще не запроваджено санкції з боку ЄС
фото з відкритих джерел

Міністерство закордонних справ Чехії заявило, що Медведчук керує операцією російського впливу на території країни

Чеський уряд викрив велику мережу з поширення російського впливу в шести європейських країнах – Німеччині, Франції, Польщі, Бельгії, Нідерландах та Угорщині. Журналісти-розслідувачі виявили, що ключовою фігурою мережі був український проросійський політик Віктор Медведчук, переданий Києвом Росії 2022 року під час обміну полоненими. Про це пише Financial Times.

Прем’єр-міністр Бельгії Александр де Кроо заявив у парламенті своєї країни, що «Росія зверталася до парламентаріїв ЄС і платила їм за просування російської пропаганди тут», наступного дня після того, як влада Чехії запровадила санкції проти Медведчука та його соратника, а також празького новинного сайту «Голос Європи».

Міністерство закордонних справ Чехії заявило, що Медведчук керує операцією російського впливу на території Чехії.

Крім того, чеська влада переконана, що «Голос Європи» існує для впливу та активного поширення дезінформації та пропаганди, спрямованої проти територіальної цілісності, незалежності, суверенітету, стабільності та безпеки України.

Щодо Медведчука ще не запроваджено санкції з боку ЄС, але чеське міністерство заявило, що домагатиметься внесення його імені до «чорного списку» блоку.

Нагадаємо, у середу, 27 березня, Чехія запровадила санкції проти підозрюваного у держзраді екснардепа Віктора Медведчука, якого минулого року обміняли на 200 полонених захисників «Азовсталі».

Як повідомляв «Главком», за даними контррозвідки СБУ, Віктор Медведчук та члени його родини купували рухоме і нерухоме майно за гроші, отримані злочинним шляхом. Вказані кошти (не менше ніж $1 млрд) надали представники спецслужб Росії (ФСБ) на підготовку до війни.  

Як відомо, 12 квітня СБУ затримала Віктора Медведчука, коли той намагався втекти з України. Того ж дня президент України Володимир Зеленський запропонував Кремлю обміняти Медведчука.

Відомо, що Личаківський районний суд Львова арештував 154 об’єкти рухомого і нерухомого майна затриманого Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко.

Також правоохоронці вилучили та передали у користування Збройним силам України гелікоптер та літак, якими користувалася родина нардепа, підозрюваного у держзраді, Віктора Медведчука.

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Теги: росія Віктор Медведчук міністр санкції гроші Чехія літак Оксана Марченко Володимир Зеленський президент влада

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