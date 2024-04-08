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ISW повідомив, що російські війська просунулися під Авдіївкою

Наталія Порощук
glavcom.ua
ISW повідомив, що російські війська просунулися під Авдіївкою
Українські сили знищили 11 російських БТРів під час посиленого взводного штурму біля Тернів 3 квітня
фото: Генштаб ЗСУ

7 квітня війська РФ просунулися на північний захід і захід від Бахмута, але підтверджених змін на лінії фронту не було

В Україні на фронті російські війська просунулися на захід від Авдіївки. Позиційні бої тривають в районі Кремінної, на північний захід від Бахмута, на ділянці адмінкордону Донецької, Запорізької областей та біля Кринок. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики пишуть, що 7 квітня позиційні бої тривали на захід від Кремінної біля Тернів і на південь від Кремінної біля Білогорівки. Як передали в бригаді ЗСУ, українські сили знищили 11 російських БТРів під час посиленого взводного штурму біля Тернів 3 квітня.

ISW повідомив, що російські війська просунулися під Авдіївкою фото 1
карта: ISW

ISW зазначає, що 7 квітня війська РФ просунулися на північний захід і захід від Бахмута, але підтверджених змін на лінії фронту не було. Російський «воєнкор» стверджував, що війська РФ нібито захопили Богданівку (на північний захід від Бахмута), а інші російські блогери стверджували, що в Богданівці тривають бої та що українські війська утримують позиції на західній околиці населеного пункту. Проте в ISW поки що не виявили візуальних доказів того, що війська РФ повністю захопили Богданівку.

Позиційні бойові дії тривали на північний захід від Бахмута в районі Богданівки, на захід від Бахмута в районі Іванівського та на південний захід від Бахмута в районі Кліщіївки та Андріївки.

Аналітики зазначають, що війська РФ нещодавно здійснили підтверджене просування на захід від Авдіївки 7 квітня на тлі триваючих позиційних боїв у цьому районі. Геолокаційні кадри, опубліковані 7 квітня, показують, що окупанти нещодавно просунулися на північний захід від Первомайського (на південний захід від Авдіївки).

ISW повідомив, що російські війська просунулися під Авдіївкою фото 2
карта: ISW

Відомий російський «воєнкор», пов'язаний із Кремлем, стверджував, що війська РФ нібито наразі контролюють щонайменше 80 відсотків Первомайського, що узгоджується з поточною оцінкою ISW про просування росіян у селище.

Позиційні бої тривали на північний захід від Авдіївки в районі Новокалинового, Новобахмутівки та Бердичів; на захід від Авдіївки поблизу Тоненьке та Семенівки; на південний захід від Авдіївки біля Первомайського, Невельського та Водяного.

ISW повідомив, що російські війська просунулися під Авдіївкою фото 3
карта: ISW

Повідомляється, що війська РФ просунулися на південний захід від міста Донецька на тлі триваючих позиційних боїв на захід і південний захід від міста Донецька 7 квітня. Російські «воєнкори» стверджували, що війська РФ нібито просунулися в центрі Новомихайлівки (на південний захід від міста Донецьк), а також на північ і південь від населеного пункту, але аналітики ISW не спостерігали візуальне підтвердження цих тверджень.

Позиційні бойові дії тривали на захід від Донецька в районі Красногорівки та Георгіївки та на південний захід від Донецька в районі Побєди та Новомихайлівки.

Нагадаємо, що росіяни розстріляли трьох полонених українських військовослужбовців. Відповідне відео поширили в мережі 7 квітня, повідомляє Офіс генерального прокурора.

На кадрах видно, як представник ЗС РФ кілька разів стріляє у беззбройних нерухомих військових, імовірно з автомата. В описі під записом зазначено, що подія відбулася поблизу Кринок Олешківської громади Херсонської області.

Теги: ЗСУ військові Україна українці окупанти Авдіївка росія росіяни війна

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