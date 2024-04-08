ISW повідомив, що російські війська просунулися під Авдіївкою

7 квітня війська РФ просунулися на північний захід і захід від Бахмута, але підтверджених змін на лінії фронту не було

В Україні на фронті російські війська просунулися на захід від Авдіївки. Позиційні бої тривають в районі Кремінної, на північний захід від Бахмута, на ділянці адмінкордону Донецької, Запорізької областей та біля Кринок. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики пишуть, що 7 квітня позиційні бої тривали на захід від Кремінної біля Тернів і на південь від Кремінної біля Білогорівки. Як передали в бригаді ЗСУ, українські сили знищили 11 російських БТРів під час посиленого взводного штурму біля Тернів 3 квітня.

карта: ISW

ISW зазначає, що 7 квітня війська РФ просунулися на північний захід і захід від Бахмута, але підтверджених змін на лінії фронту не було. Російський «воєнкор» стверджував, що війська РФ нібито захопили Богданівку (на північний захід від Бахмута), а інші російські блогери стверджували, що в Богданівці тривають бої та що українські війська утримують позиції на західній околиці населеного пункту. Проте в ISW поки що не виявили візуальних доказів того, що війська РФ повністю захопили Богданівку.

Позиційні бойові дії тривали на північний захід від Бахмута в районі Богданівки, на захід від Бахмута в районі Іванівського та на південний захід від Бахмута в районі Кліщіївки та Андріївки.

Аналітики зазначають, що війська РФ нещодавно здійснили підтверджене просування на захід від Авдіївки 7 квітня на тлі триваючих позиційних боїв у цьому районі. Геолокаційні кадри, опубліковані 7 квітня, показують, що окупанти нещодавно просунулися на північний захід від Первомайського (на південний захід від Авдіївки).

карта: ISW

Відомий російський «воєнкор», пов'язаний із Кремлем, стверджував, що війська РФ нібито наразі контролюють щонайменше 80 відсотків Первомайського, що узгоджується з поточною оцінкою ISW про просування росіян у селище.

Позиційні бої тривали на північний захід від Авдіївки в районі Новокалинового, Новобахмутівки та Бердичів; на захід від Авдіївки поблизу Тоненьке та Семенівки; на південний захід від Авдіївки біля Первомайського, Невельського та Водяного.

карта: ISW

Повідомляється, що війська РФ просунулися на південний захід від міста Донецька на тлі триваючих позиційних боїв на захід і південний захід від міста Донецька 7 квітня. Російські «воєнкори» стверджували, що війська РФ нібито просунулися в центрі Новомихайлівки (на південний захід від міста Донецьк), а також на північ і південь від населеного пункту, але аналітики ISW не спостерігали візуальне підтвердження цих тверджень.

Позиційні бойові дії тривали на захід від Донецька в районі Красногорівки та Георгіївки та на південний захід від Донецька в районі Побєди та Новомихайлівки.

Нагадаємо, що росіяни розстріляли трьох полонених українських військовослужбовців. Відповідне відео поширили в мережі 7 квітня, повідомляє Офіс генерального прокурора.

На кадрах видно, як представник ЗС РФ кілька разів стріляє у беззбройних нерухомих військових, імовірно з автомата. В описі під записом зазначено, що подія відбулася поблизу Кринок Олешківської громади Херсонської області.