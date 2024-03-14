Росіяни поширюють фейкову цитату начальника Генштабу щодо служби людей з інвалідністю

Росіяни створили зображення з фейковою цитатою Анатолія Баргилевича та логотипом українського інформагентства

Російські пропагандисти поширюють фейкове зображення з логотипом українського інформаційного агентства «Уніан», на якому присутнє фото начальника Генштабу ЗСУ Анатолія Баргилевича й цитата, яка нібито належить йому. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

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«З якою групою інвалідності можна служити в армії? З будь-якою. Якщо людина може прив'язати до себе гранату і стрибнути в бліндаж – значить, вона придатна», – йдеться у фейковій цитаті.

Верифікувавши інформацію в «УНІАН» Центр повідомляє, що матеріали з подібним змістом відсутні на офіційних сторінках інформаційної агенції. Крім того, цитата, яка нібито належить начальнику Генштабу, також є фейковою, оскільки Баргилевич такого не казав.

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Центр протидії дезінформації наголосив, що метою подібних фейків є дискредитація військово-політичного керівництва держави. Поширюючи таку брехню від імені українських видань, російські пропагандисти намагаються надати їй достовірності.

Нагадаємо, росіяни поширюють фейки про те, що в Одесі ховають українських військових, органи яких начебто вилучили для майбутніх продажів. Ворожа пропаганда використовує ці відеозаписи для проведення інформаційної кампанії під назвою «Чорна трансплантологія».

Як повідомлялося, Росія проводить кампанію з дезінформації щодо ситуації на півдні України. Пропагандисти поширюють новий фейк про нібито «евакуацію держслужбовців із Херсона».

Крім того, російські пропагандисти розповсюджують інформацію про те, що Україна нібито готується до здачі Харкова. Такі вкиди є фейковими.