Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росіяни поширюють фейкову цитату начальника Генштабу щодо служби людей з інвалідністю

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Росіяни поширюють фейкову цитату начальника Генштабу щодо служби людей з інвалідністю
Метою розповсюдження фейку є дискредитація військово-політичного керівництва держави
фото ілюстративне

Росіяни створили зображення з фейковою цитатою Анатолія Баргилевича та логотипом українського інформагентства

Російські пропагандисти поширюють фейкове зображення з логотипом українського інформаційного агентства «Уніан», на якому присутнє фото начальника Генштабу ЗСУ Анатолія Баргилевича й цитата, яка нібито належить йому. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

«З якою групою інвалідності можна служити в армії? З будь-якою. Якщо людина може прив'язати до себе гранату і стрибнути в бліндаж – значить, вона придатна», – йдеться у фейковій цитаті.

Росіяни поширюють фейкову цитату начальника Генштабу щодо служби людей з інвалідністю фото 1

Верифікувавши інформацію в «УНІАН» Центр повідомляє, що матеріали з подібним змістом відсутні на офіційних сторінках інформаційної агенції. Крім того, цитата, яка нібито належить начальнику Генштабу, також є фейковою, оскільки Баргилевич такого не казав.

Центр протидії дезінформації наголосив, що метою подібних фейків є дискредитація військово-політичного керівництва держави. Поширюючи таку брехню від імені українських видань, російські пропагандисти намагаються надати їй достовірності.

Нагадаємо, росіяни поширюють фейки про те, що в Одесі ховають українських військових, органи яких начебто вилучили для майбутніх продажів. Ворожа пропаганда використовує ці відеозаписи для проведення інформаційної кампанії під назвою «Чорна трансплантологія». 

Як повідомлялося, Росія проводить кампанію з дезінформації щодо ситуації на півдні України. Пропагандисти поширюють новий фейк про нібито «евакуацію держслужбовців із Херсона».

Крім того, російські пропагандисти розповсюджують інформацію про те, що Україна нібито готується до здачі Харкова. Такі вкиди є фейковими.

Читайте також: Росія намагається залякати українських студентів, вигадавши новий фейк
Теги: росія пропаганда Україна Генштаб

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Протягом доби авіація сил оборони завдала ударів по 8 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника
Окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ а районі Красногорівки – Генштаб
9 березня, 19:31
Окупанти заявили про масовану атаку безпілотників: що відомо
Окупанти заявили про масовану атаку безпілотників: що відомо
9 березня, 06:16
Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки воржого удару по Одесі
Нічний терор Одеси: 11 будинків перебувають без опалення
2 березня, 15:14
Росія заявила про атаку безпілотників на дві області
Росія заявила про атаку безпілотників на дві області
1 березня, 07:50
Певчих закликала росіян продовжувати боротьбу
А що сталося? Соратниця Навального заявила про необхідність «брати в руки зброю»
25 лютого, 11:59
Банкова анонсувала пресконференцію Зеленського
Банкова анонсувала пресконференцію Зеленського
22 лютого, 09:22
Морозов опублікував у себе в Telegram-каналі запис, який може бути підтвердженням його самогубства
Окупант, який розкрив втрати РФ, ймовірно звів рахунки з життям
21 лютого, 09:46
Битва між московитами і новгородцями на італійській гравюрі
Чи можуть окупанти бути «освободітєлями»
17 лютого, 22:59
На Мюнхенському безпековому форумі, які і на Давоському економічному, не ухвалюють рішень, там обговорюють виклики і проблеми, шукають шляхи і способи їх розв’язання
Мюнхенська безпекова конференція 2024: виклики і очікування
16 лютого, 10:26

Події в Україні

Росіяни поширюють фейкову цитату начальника Генштабу щодо служби людей з інвалідністю
Росіяни поширюють фейкову цитату начальника Генштабу щодо служби людей з інвалідністю
Окупанти суттєво активізувалися на двох напрямках
Окупанти суттєво активізувалися на двох напрямках
Сирський пояснив, від чого залежить перемога України у війні
Сирський пояснив, від чого залежить перемога України у війні
Міноборони показало новий алгоритм рекрутингу до ЗСУ
Міноборони показало новий алгоритм рекрутингу до ЗСУ
В Україні викрито чотири схеми з нелегального продажу зброї
В Україні викрито чотири схеми з нелегального продажу зброї
Медведчук подав апеляційну скаргу, аби поновити свідоцтво адвоката в Україні
Медведчук подав апеляційну скаргу, аби поновити свідоцтво адвоката в Україні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
13K
«Хай воює той, хто бажає»? Пригоди ухилянтів, які дійшли до Верховного суду
11K
Що Київ насправді зробив для кримських татар. Відповідь на одну велику брехню
6233
У Сочі горить аеропорт, у мережі пишуть про вибухи (відео)
5525
Нові правила мобілізації. Законодавець готує неприємний сюрприз для «хитрих зятів»
4320
Росія знову скликає Радбез ООН: оголошено причину
3897
Падіння Іл-76 під Іваново: з'явилися нові кадри з місця події

Новини

СБУ веде системну роботу по підриву ключових галузей РФ, – нардеп Костенко
Сьогодні, 13:54
Усю територію країни накриють опади: прогноз погоди на 14 березня
Сьогодні, 06:30
В Україні була оголошена масштабна повітряна тривога через загрозу балістики
Сьогодні, 05:46
День українського добровольця. Що відзначаємо 14 березня
Сьогодні, 00:00
Зниження попиту на газ та заборона на його експорт призвели до падіння видобутку приватних компаній – експерт
Вчора, 14:53
Мобілізація по-новому. Експерт назвав умови прозорої та гнучкої схеми бронювання
Вчора, 12:10

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua