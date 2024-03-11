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Уночі ворог атакував Одещину: Гуменюк повідомила деталі

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Уночі ворог атакував Одещину: Гуменюк повідомила деталі
Підрозділи протиповітряної оборони відбивали рясні хвилі «шахедів», що заходили з акваторії Чорного моря
фото ілюстративне

В Одеській області є влучання в інфраструктурний об‘єкт

Уночі 11 березня ворог намагався здійснити максимально потужний удар по Одеській області. Про це розповіла об'єднаного пресцентру Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

Вона зазначила, що в Одеській області є влучання в інфраструктурний об‘єкт. Постраждали адміністративні будівлі, але поки інформація про постраждалих не надходила. Пожежу оперативно ліквідовано, у більшості випадків це була локальне ураження, що не несе потужної загрози для інших людей.

Попередньо, окупанти застосували близько 40 дронів. Цього разу ворог атакував не тільки південь, а й східний напрямок. За словами речниці, таке ураження свідчить про те, що ворог маневрував в районі щільної забудови і намагався вразити об‘єкт там, максимально тероризуючи населення.

Гуменюк додала, що це також тактика, спрямована на ускладнення роботи сил ППО, адже збиття дронів дуже важко проводити, коли навколо багато поверхів з людьми.

Сили оборони півдня зазначили, що бойова робота тривала півтори години. Підрозділи протиповітряної оборони відбивали рясні хвилі «шахедів», що заходили з акваторії Чорного моря та складними маневрами між житлових та промислових кварталів ускладнювали роботу ППО.

10 безпілотних апаратів типу Shahed-131/136 збиті в небі Одещини.

Нагадаємо, у Харкові внаслідок російської атаки цієї ночі зафіксовано влучання на території Слобідського району міста, де були пошкоджені житлові будівлі. На об'єкті внаслідок ворожої атаки була пожежа, проте вогонь приборкали. Рятувальники розбирають завали. 

«По Харкову знову бʼють «шахедами». В районі щільної житлової забудови «приліт» по обʼєкту цивільної інфраструктури», – повідомив мер Харкова Ігор Терехов

На щастя, обійшлося без жертв. Однак сам обʼєкт частково пошкоджено, як і житлові будинки поруч.

Теги: пожежа окупанти ворог Наталія Гуменюк Одеса

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