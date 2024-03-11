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МЗС викликало посланця Ватикану через скандальні заяви Папи Римського

Ростислав Вонс
glavcom.ua
МЗС викликало посланця Ватикану через скандальні заяви Папи Римського
Київ очікує від Папи «сигналів у бік світової спільноти про необхідність негайного об’єднання сил для забезпечення перемоги добра над злом»
фото з відкритих джерел

Як повідомляє МЗС, Україна розчарована через висловлювання Папи щодо «білого прапора»

Міністерство закордонних справ 11 березня викликало Апостольського нунція в Україні Вісвальдаса Кульбокаса через останні суперечливі заяви Папи Римського Франциска про повномасштабну російсько-українську війну. Про це йдеться на сайті відомства.

Як зазначає пресслужба міністерства, під час виклику Кульбокасу повідомили, що «в Україні розчаровані» словами Папи щодо «білого прапора» та необхідності «проявити хоробрість і вести переговори» з Росією.

МЗС наголошує, що подібні заклики «легалізують право сильного і заохочують його до подальшого нехтування нормами міжнародного права».

Зокрема, Київ очікує від глави Святого Престолу «сигнали у бік світової спільноти про необхідність негайного об’єднання сил для забезпечення перемоги добра над злом, а також апеляції до нападника, а не до жертви».

Апостольському нунцію в Україні окремо нагадали про формулу миру й бажання Києва досягнути миру, який має бути справедливим і заснованим на принципах Статуту ООН.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск зазначив, що сильнішим у російсько-українській війні буде той, «хто матиме мужність підняти білий прапор». Понтифік закликав до переговорів. Він зазначив: «коли ти бачиш, що зазнаєш поразки, що справи йдуть не дуже добре», то «потрібно мати мужність домовлятися».

Згодом Директор пресслужби Ватикану Маттео Бруні пояснив, що Папа Франциск закликає до припинення вогню та відновлення переговорів, а не капітуляції України. За його словами, Папа використав термін «білий прапор», запропонований його інтерв’юером, щоб позначити ним припинення військових дій, перемир'я, досягнуте завдяки відвазі переговорів.

Раніше Папа Римський Франциск знову відзначився прихильними заявами на користь країни-агресорки. Він закликав російську молодь ніколи не забувати про свою історичну спадщину та заявив, що росіяни-спадкоємці великої країни і нагадав місцевій молоді про роль Петра I, Катерини II та інших імператорів РФ.

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Теги: Папа Римський дипломатичний конфлікт росія війна Україна

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