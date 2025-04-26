У Ватикані завершилася церемонія прощання з Папою Франциском: труну з тілом закрили

На похорони Папи Франциска очікується близько 200 тис осіб

У Ватикані відбулася церемонія прощання з Папою Римським Франциском, після завершення якої його труну було офіційно закрито. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ABC News.

Як поінформували у прес-службі Ватикану, обряд закриття труни відбувся у п’ятницю о 20:00 за місцевим часом у соборі Святого Петра в Римі.

фото: Vatican Media

Під час церемонії тимчасовий керівник Ватикану, кардинал Кевін Фаррелл, зачитав офіційний акт, який згодом був поміщений до труни перед її закриттям.

фото: Vatican Media

фото: Vatican Media

Раніше ми писали, що на похорон Папи Римського Франциска 26 квітня у Ватикані очікується прибуття щонайменше 130 іноземних делегацій, серед яких будуть 50 президентів і 10 монархів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BBC.

Серед учасників церемонії будуть президент США Дональд Трамп, президент України Володимир Зеленський, президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва, лідер Аргентини Хав'єр Мілей, принц Уельський Вільям, король Іспанії Філіпп VI, президент Франції Еммануель Макрон та інші світові лідери.

За даними AFP, перед приїздом високих гостей у Римі та Ватикані запроваджують посилені заходи безпеки – над італійською столицею введено цілодобову безпольотну зону, а на дахах будівель уздовж Віа делла Кончіліаціоне, що веде до площі Святого Петра, розташовані підрозділи снайперів.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск помер у понеділок вранці у віці 88 років. Причиною смерті названо інсульт на тлі низки хронічних захворювань. Кончині Папи Римського передувала двостороння пневмонія, яку виявили у лютому. За час перебування у лікарні Франциск переніс чотири дихальні кризи. За словами лікарів, його життю двічі загрожувала небезпека. 23 березня Папу Франциска виписали із лікарні.

Як повідомлялося, відповідно до заповіту Папа Франциск буде похований у римській базиліці Санта-Марія-Маджоре, а не у Ватикані, де спочивають багато його попередників. В опублікованому в понеділок вечорі документі він попросив, щоб його гробниця була простою і без особливих прикрас.