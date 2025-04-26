Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Ватикані завершилася церемонія прощання з Папою Франциском: труну з тілом закрили

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
У Ватикані завершилася церемонія прощання з Папою Франциском: труну з тілом закрили
Труну з тілом Папи Римського Франциска опечатують перед похороном
фото: Vatican Media

На похорони Папи Франциска очікується близько 200 тис осіб

У Ватикані відбулася церемонія прощання з Папою Римським Франциском, після завершення якої його труну було офіційно закрито. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ABC News.

Як поінформували у прес-службі Ватикану, обряд закриття труни відбувся у п’ятницю о 20:00 за місцевим часом у соборі Святого Петра в Римі.

У Ватикані завершилася церемонія прощання з Папою Франциском: труну з тілом закрили фото 1
фото: Vatican Media

Під час церемонії тимчасовий керівник Ватикану, кардинал Кевін Фаррелл, зачитав офіційний акт, який згодом був поміщений до труни перед її закриттям.

У Ватикані завершилася церемонія прощання з Папою Франциском: труну з тілом закрили фото 2
фото: Vatican Media
У Ватикані завершилася церемонія прощання з Папою Франциском: труну з тілом закрили фото 3
фото: Vatican Media

Раніше ми писали, що на похорон Папи Римського Франциска 26 квітня у Ватикані очікується прибуття щонайменше 130 іноземних делегацій, серед яких будуть 50 президентів і 10 монархів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BBC.

Серед учасників церемонії будуть президент США Дональд Трамп, президент України Володимир Зеленський, президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва, лідер Аргентини Хав'єр Мілей, принц Уельський Вільям, король Іспанії Філіпп VI, президент Франції Еммануель Макрон та інші світові лідери.

За даними AFP, перед приїздом високих гостей у Римі та Ватикані запроваджують посилені заходи безпеки – над італійською столицею введено цілодобову безпольотну зону, а на дахах будівель уздовж Віа делла Кончіліаціоне, що веде до площі Святого Петра, розташовані підрозділи снайперів.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск помер у понеділок вранці у віці 88 років. Причиною смерті названо інсульт на тлі низки хронічних захворювань. Кончині Папи Римського передувала двостороння пневмонія, яку виявили у лютому. За час перебування у лікарні Франциск переніс чотири дихальні кризи. За словами лікарів, його життю двічі загрожувала небезпека. 23 березня Папу Франциска виписали із лікарні.

Як повідомлялося, відповідно до заповіту Папа Франциск буде похований у римській базиліці Санта-Марія-Маджоре, а не у Ватикані, де спочивають багато його попередників. В опублікованому в понеділок вечорі документі він попросив, щоб його гробниця була простою і без особливих прикрас.

Теги: похорон Папа Римский

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Стали известны детали похорон Папы Римского
Похороны Папы Римского будут проходить не традиционным образом
22 квiтня, 09:20
Володимир не встиг створити сім’ю, бо захист Батьківщини став тим священним обов’язком
На війні загинув майстер спорту України з боксу
12 квiтня, 15:57
Ватикан назвав причину смерті Папи Римського Франциска
Ватикан назвав причину смерті Папи Римського Франциска
21 квiтня, 21:33
Папа Римський: Гробниця повинна бути в землі, проста, без особливих прикрас і з єдиним написом: «Franciscus»
Ватикан оприлюднив заповіт Папи Франциска
22 квiтня, 02:53
В Одесі розгорілися пожежі після атаки БпЛА
Росія масовано вдарила «шахедами» по Одесі, є постраждалі: головне за ніч
22 квiтня, 05:46
Причиною смерті Франциска став інсульт та серцева недостатність
Ватикан оголосив дату похорону Папи Римського
22 квiтня, 11:37
Ватикан продовжує розкривати подробиці мерті Папи Римського
Ватикан розповів, якими були останні слова Папи Римського
23 квiтня, 07:51
Смерть Папи Римського активізувала шахраїв
Шахраї хочуть заробити грошей на смерті Папи Римського: подробиці схеми
Вчора, 11:44
Папа Римський Франциск помер на 89 році життя вранці 21 квітня
Прокляття «Авелліно». Як смерть Папи Римського пов'язана з італійським футбольним клубом
22 квiтня, 15:45

Соціум

РФ підозрює українські спецслужби у вбивстві генерала
РФ підозрює українські спецслужби у вбивстві генерала
Путін заборонив нести яйця на парад 9 травня
Путін заборонив нести яйця на парад 9 травня
Експрезидент США Джо Байден відвідає похорон Папи Франциска
Експрезидент США Джо Байден відвідає похорон Папи Франциска
Зустріч Путіна та Віткоффа, ліквідація генерала Москалика. Головне за 25 квітня
Зустріч Путіна та Віткоффа, ліквідація генерала Москалика. Головне за 25 квітня
Мешканці Китаю використовують «чіп тверезості»: як він працює
Мешканці Китаю використовують «чіп тверезості»: як він працює
Духовна підтримка чи пропаганда? Українські біженці у Литві стали жертвами Московського патріархату
Духовна підтримка чи пропаганда? Українські біженці у Литві стали жертвами Московського патріархату

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
208K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 квітня: ситуація на фронті
75K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 квітня 2025
38K
Китай без офіційних повідомлень почав скасовувати мита на американські товари – CNN
17K
Де найкраще жити у Польщі: рейтинг найздоровіших міст
15K
Втрати ворога станом на 25 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ
15K
Останній дотик любові під час обстрілу. У Києві пара загинула, тримаючись за руки

Новини

26 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
25 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
24 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
24 квiтня, 00:01
РФ атакувала автобус в Марганці. У Лондоні пройшла зустріч коаліції охочих. Головне за 23 квітня
23 квiтня, 21:10
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
23 квiтня, 15:55
23 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
23 квiтня, 00:01

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua