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Ватикан оприлюднив заповіт Папи Франциска

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Ватикан оприлюднив заповіт Папи Франциска
Папа Римський: Гробниця повинна бути в землі, проста, без особливих прикрас і з єдиним написом: «Franciscus»
фото: Vatican News

Понтифік побажав, щоб його гробницю облаштували в землі, без надмірної помпезності

Ватикан оприлюднив духовний заповіт Папи Франциска від 29 червня 2022 року, у якому він зазначає, що його мають поховати у Папській базиліці Пресвятої Діви Марії (Санта-Марія-Маджоре) в Римі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Vatican News.

У тексті заповіту Папа Франциск зазначає, що з наближенням кінця свого земного шляху він із надією на Вічне Життя просить лише про одне – щоб його тлінні останки спочивали в улюбленій базиліці, присвяченій Діві Марії. Саме туди він звертався з молитвами перед і після кожної Апостольської подорожі, віддаючи свої наміри під покров Пресвятої Богородиці та дякуючи їй за опіку.

Понтифік побажав, щоб його гробницю облаштували в землі, без надмірної помпезності – просто, з одним лише написом: Franciscus. Місце для поховання він обрав у бічному нефі базиліки, між Павловою каплицею (каплицею Salus Populi Romani) та каплицею Сфорци.

Підготовка до поховання, згідно з документом, фінансуватиметься за рахунок доброчинної пожертви, яку сам Папа розпорядився передати базиліці Санта-Марія-Маджоре.

Заповіт був складений у Домі святої Марти, де Папа мешкав з початку свого понтифікату.

Текст заповіту Папи Франциска 

Відчуваючи, що наближається захід мого земного життя, і з живою надією на Життя Вічне, прагну висловити свою заповітну волю лише щодо місця мого поховання.

Своє життя, священниче та єпископське служіння я завжди ввіряв Матері нашого Господа, Пресвятій Марії. Тому прошу, щоб мої тлінні останки спочивали в очікуванні дня воскресіння в Папській базиліці Пресвятої Діви Марії.

Бажаю, щоб моя остання земна мандрівка завершилася в цій дуже стародавній Марійській святині, куди я приходив на молитву на початку і в кінці кожної Апостольської подорожі, щоб з довір'ям вручити свої наміри Непорочній Матері і подякувати Їй за її лагідну і материнську опіку.

Прошу приготувати мені гробницю в ніші бічного нефа між Павловою каплицею (каплицею Спасіння римського люду) та каплицею Сфорци вищезгаданої Папської базиліки, як зазначено в додатку, що долучається.

Гробниця повинна бути в землі, проста, без особливих прикрас і з єдиним написом: «Franciscus».

Витрати на підготовку до мого поховання будуть покриті за рахунок доброчинної пожертви, яку я розпорядився передати Папській базиліці Пресвятої Діви Марії, про що дав відповідні доручення архиєпископу Роландасу Макріцкасу, Надзвичайному Комісару Ліберіанської Капітули.

Нехай Господь дасть заслужену нагороду тим, хто мене любив, не перестаючи молитися за мене. Страждання, які випали на мою долю в останній частині мого життя, я жертвую Господу за мир у світі та братерство між народами.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск помер 21 квітня. Він хворів на двобічну пневмонію. Зазначається, що понтифік помер о 7:35 ранку за місцевим часом.

«Все його життя було присвячене служінню Господу та Його Церкві. Він вчив нас жити цінностями Євангелія з вірністю, відвагою та вселенською любов'ю, особливо на користь найбідніших та найбільш маргіналізованих. З безмежною вдячністю за його приклад як справжнього учня Господа Ісуса, ми віддаємо душу Папи Франциска безмежній милосердній любові Триєдиного Бога», – каже кардинал Кевін Фаррелл.

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Теги: смерть Папа Римский поховання

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