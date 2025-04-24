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На прощання з Папою Римським прибудуть 50 президентів і 10 монархів

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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На прощання з Папою Римським прибудуть 50 президентів і 10 монархів
Похорон Папи Римського Франциска відбудеться у суботу, 26 квітня
фото з відкритих джерел

Перед приїздом високих гостей у Римі та Ватикані запроваджують посилені заходи безпеки

На похорон Папи Римського Франциска 26 квітня у Ватикані очікується прибуття щонайменше 130 іноземних делегацій, серед яких будуть 50 президентів і 10 монархів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BBC.

Серед учасників церемонії будуть президент США Дональд Трамп, президент України Володимир Зеленський, президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва, лідер Аргентини Хав'єр Мілей, принц Уельський Вільям, король Іспанії Філіпп VI, президент Франції Еммануель Макрон та інші світові лідери.

За даними AFP, перед приїздом високих гостей у Римі та Ватикані запроваджують посилені заходи безпеки – над італійською столицею введено цілодобову безпольотну зону, а на дахах будівель уздовж Віа делла Кончіліаціоне, що веде до площі Святого Петра, розташовані підрозділи снайперів.

«Ми перебуваємо в стані підвищеної бойової готовності. Наступні кілька днів будуть дуже складними», – зазначив один із військових Швейцарської гвардії, яка гарантує безпеку Ватикану.

Зауважимо, Папа Римський Франциск помер у понеділок вранці у віці 88 років. Причиною смерті названо інсульт на тлі низки хронічних захворювань. Кончині Папи Римського передувала двостороння пневмонія, яку виявили у лютому. За час перебування у лікарні Франциск переніс чотири дихальні кризи. За словами лікарів, його життю двічі загрожувала небезпека. 23 березня Папу Франциска виписали із лікарні.

Як повідомлялося, відповідно до заповіту Папа Франциск буде похований у римській базиліці Санта-Марія-Маджоре, а не у Ватикані, де спочивають багато його попередників. В опублікованому в понеділок вечорі документі він попросив, щоб його гробниця була простою і без особливих прикрас.

До слова, зараз тіло Франциска доступне для прощання у соборі Святого Петра до 26 квітня. Найближчими днями після цієї дати кардинали проведуть конклав у Сикстинській капелі з метою обрання нового глави Католицької церкви.

Дев’ятиденна жалоба за Папою Римським Франциском розпочнеться 26 квітня – у день його похорону й триватиме до 4 травня. Протягом цього періоду у базиліці Святого Петра щодня відбуватимуться молитовні служби.

Як відомо, похорон Папи Римського Франциска відбудеться у суботу, 26 квітня, о 10:00. Святу Месу очолить кардинал Джованні Баттіста Ре, декан Колегії кардиналів.

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Теги: Ватикан Папа Римський

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