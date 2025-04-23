Головна Світ Політика
search button user button menu button

Ватикан розповів, якими були останні слова Папи Римського

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Ватикан розповів, якими були останні слова Папи Римського
Ватикан продовжує розкривати подробиці мерті Папи Римського
фото із відкритих джерел

У Ватикані розповіли, як помер Франциск

Одним із останніх слів Папи Римського були слова подяки його особистому помічнику з питань охорони здоров'я Массіміліано Страппетті за те, що той переконав понтифіка здійснити останню поїздку на автомобілі після традиційного послання Urbi et Orbi («Місто і мир») 20 квітня. Про це пише «Главком» із посиланням на Vatican News.

Після звернення до вірян з балкона базиліки Святого Петра у Ватикані Франциск захотів проїхати площею на папамобілі, але вагався та поцікавився думкою Страппетті: «Як думаєш, я зможу це зробити?» Помічник погодився, і після поїздки понтифік подякував йому, сказавши: «Дякую, що повернув мене на площу».

У другій половині дня у неділю Франциск відпочивав та спокійно повечеряв.

Як пише Vatican News, Страпетті залишався з Папою Римським протягом усіх 38 днів, які той провів у лікарні із двосторонньою пневмонією. Якось, як розповідав сам Франциск, його помічник врятував йому життя, переконавши зробити операцію на товстій кишці.

Папа Франциск помер від церебрального інсульту, коми та незворотного кардіоциркулярного колапсу, повідомили у Ватикані. У медичному висновку зазначається, що раніше він переніс епізод гострої дихальної недостатності на тлі двосторонньої мультимікробної пневмонії, множинних бронхоектазів, підвищеного артеріального тиску та цукрового діабету другого типу.

21 квітня відбувся обряд констатації смерті, тіло Франциска поклали у труну у каплиці на першому поверсі Будинку Святої Марфи. Похорон Папи Римського Франциска відбудеться у суботу, 26 квітня, о 10:00. Святу Месу очолить кардинал Джованні Баттіста Ре, декан Колегії кардиналів. 

Церемонію мають намір відвідати президент США Дональд Трамп разом із дружиною Меланією та французький лідер Еммануель Макрон, крім того на церемонію завітають і президент України Володимир Зеленський із дружиною.



Читайте також:

Теги: Ватикан Папа Римский похорон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Папа Римський Франциск
Помер Папа Римський. Що про нього казатимуть?
21 квiтня, 15:21
Папа Римський Франциск уперше з’явився на публіці після хвороби 23 березня
Ватикан повідомив про стан Папи Римського після виходу з лікарні
4 квiтня, 17:56
Головні новини ночі проти 17 квітня
Росіяни масовано атакували Дніпро дронами: головне за ніч
17 квiтня, 05:52
Франциск лише кілька разів з’являвся на публіці після повернення до Ватикану
Помер Папа Римський Франциск
21 квiтня, 11:05
Володимир не встиг створити сім’ю, бо захист Батьківщини став тим священним обов’язком
На війні загинув майстер спорту України з боксу
12 квiтня, 15:57
Папа Римський Франциск помер у віці 88 років
Папа Франциск стане першим понтифіком за понад століття, похованим за межами Ватикану
21 квiтня, 15:39
На момент смерті понтифіку було 88 років
Тяжкий спадок Франциска. Яким був цей Папа Тема дня
21 квiтня, 22:00
Архівне фото: зустріч Трампа та понтифіка
Трамп відреагував на смерть Папи Римського
21 квiтня, 18:54
Папа Римський помер у понеділок на 89-му році життя.
Матчі чемпіонату Польщі з футболу почнуться з хвилини мовчання на честь Папи Римського
21 квiтня, 14:11

Політика

Суд в США зобов’язав адміністрацію Трампа відновити роботу «Голосу Америки»
Суд в США зобов’язав адміністрацію Трампа відновити роботу «Голосу Америки»
Макрон має намір піти на дострокові вибори: Bloomberg оцінило шанси на перемогу
Макрон має намір піти на дострокові вибори: Bloomberg оцінило шанси на перемогу
Ватикан розповів, якими були останні слова Папи Римського
Ватикан розповів, якими були останні слова Папи Римського
Україна таємно направила інструкторів з дронів до Британії – The Times
Україна таємно направила інструкторів з дронів до Британії – The Times
План Трампа: що отримають Росія та Україна? Деталі від американських ЗМІ
План Трампа: що отримають Росія та Україна? Деталі від американських ЗМІ
МЗС України розповіло про візит посла Китаю
МЗС України розповіло про візит посла Китаю

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
206K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 квітня: ситуація на фронті
74K
Карта повітряних тривог України онлайн 23 квітня 2025
31K
Помер улюблений скульптор Путіна Зураб Церетелі
28K
Вибори Папи Римського. Фаворит букмекерських прогнозів значно перегнав конкурентів
19K
Депутат Держдуми Валуєв влаштував істерику через звернення Гашека до МОК
14K
Нема прогресу розслідування. Суд пояснив, чому різко зменшив заставу для ексголови МСЕК Крупи

Новини

23 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Смерть Папи Римського та відступ військ РФ з околиць Покровська. Головне за 21 квітня
21 квiтня, 21:18
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
21 квiтня, 05:49
Митрополит Епіфаній привітав українців з Великоднем (відео)
20 квiтня, 04:43
Пентагон: США скоротять військову присутність у Сирії
19 квiтня, 02:52
В Україні оголошено відбій повітряної тривоги
18 квiтня, 14:32

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua