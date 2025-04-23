Ватикан розповів, якими були останні слова Папи Римського

У Ватикані розповіли, як помер Франциск





Одним із останніх слів Папи Римського були слова подяки його особистому помічнику з питань охорони здоров'я Массіміліано Страппетті за те, що той переконав понтифіка здійснити останню поїздку на автомобілі після традиційного послання Urbi et Orbi («Місто і мир») 20 квітня. Про це пише «Главком» із посиланням на Vatican News.

Після звернення до вірян з балкона базиліки Святого Петра у Ватикані Франциск захотів проїхати площею на папамобілі, але вагався та поцікавився думкою Страппетті: «Як думаєш, я зможу це зробити?» Помічник погодився, і після поїздки понтифік подякував йому, сказавши: «Дякую, що повернув мене на площу».

У другій половині дня у неділю Франциск відпочивав та спокійно повечеряв.

Як пише Vatican News, Страпетті залишався з Папою Римським протягом усіх 38 днів, які той провів у лікарні із двосторонньою пневмонією. Якось, як розповідав сам Франциск, його помічник врятував йому життя, переконавши зробити операцію на товстій кишці.

Папа Франциск помер від церебрального інсульту, коми та незворотного кардіоциркулярного колапсу, повідомили у Ватикані. У медичному висновку зазначається, що раніше він переніс епізод гострої дихальної недостатності на тлі двосторонньої мультимікробної пневмонії, множинних бронхоектазів, підвищеного артеріального тиску та цукрового діабету другого типу.

21 квітня відбувся обряд констатації смерті, тіло Франциска поклали у труну у каплиці на першому поверсі Будинку Святої Марфи. Похорон Папи Римського Франциска відбудеться у суботу, 26 квітня, о 10:00. Святу Месу очолить кардинал Джованні Баттіста Ре, декан Колегії кардиналів.

Церемонію мають намір відвідати президент США Дональд Трамп разом із дружиною Меланією та французький лідер Еммануель Макрон, крім того на церемонію завітають і президент України Володимир Зеленський із дружиною.





