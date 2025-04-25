Шахраї хочуть заробити грошей на смерті Папи Римського: подробиці схеми

Онлайн-шахраї використовують смерть Франциска для крадіжки грошей

Інтернет-шахраї використовують смерть Папи Римського Франциска, щоб викрасти дані та обдурити людей. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Politico.

Компанія Check Point у своєму дослідженні виявила фейкові новини та створений штучним інтелектом контент про покійного Папу Римського. Було виявлено пости у соціальних мережах, зокрема Instagram і TikTok, в яких користувачів змушували перейти за посиланням.

В одному з таких постів посилання вело на фальшиву сторінку Google, яка рекламувала фейкові подарункові картки. Реклама була покликана змусити людей заплатити гроші або надати конфіденційну інформацію.

В іншому пості в TikTok стверджувалося, що новина про смерть Папи Римського була містифікацією, щоб стимулювати обмін інформацією в Інтернеті. Інші пости містили згенеровані штучним інтелектом зображення з Папою Римським.

«Такі кампанії часто виникають навколо великих подій, коли хакери викликають інтерес і емоційну реакцію, намагаючись заманити користувачів, які нічого не підозрюють, на шахрайські сайти», – йдеться у матеріалі.

«Кіберзлочинці процвітають на хаосі та цікавості. Щоразу, коли відбувається велика подія в новинах, ми бачимо різке зростання кількості шахрайства, спрямованого на використання суспільного інтересу», – пояснює Рафа Лопес, інженер з безпеки компанії Check Point.

Дослідники назвали це «опортунізмом кіберзагроз» – явище, яке різко почалося під час пандемії Covid-19, коли Google ідентифікував 18 млн шкідливих програм і фішингових повідомлень Gmail щодня, пов’язаних із пандемією. Такі фішингові атаки мають на меті викрасти інформацію, примушуючи людей обманом розкрити свої персональні дані, зокрема паролі й номери кредитних карток.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск помер у понеділок вранці у віці 88 років. Причиною смерті названо інсульт на тлі низки хронічних захворювань. Кончині Папи Римського передувала двостороння пневмонія, яку виявили у лютому. За час перебування у лікарні Франциск переніс чотири дихальні кризи. За словами лікарів, його життю двічі загрожувала небезпека. 23 березня Папу Франциска виписали із лікарні.

Як повідомлялося, відповідно до заповіту Папа Франциск буде похований у римській базиліці Санта-Марія-Маджоре, а не у Ватикані, де спочивають багато його попередників.

До слвоа, на похорон Папи Римського Франциска 26 квітня у Ватикані очікується прибуття щонайменше 130 іноземних делегацій, серед яких будуть 50 президентів і 10 монархів.