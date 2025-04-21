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Ватикан назвав причину смерті Папи Римського Франциска

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Ватикан назвав причину смерті Папи Римського Франциска
фото: REUTERS/Leonardo Benassatto

Папа впав у кому перед смертю вранці в понеділок

Папа Римський Франциск помер від інсульту та подальшої необоротної серцевої недостатності. Як передає «Главком», про це йдеться у заяві Ватикану, яку цитує Reuters.

Папа впав у кому перед смертю вранці в понеділок. Документ про «духовну сповідь» Франциска опублікували ввечері 21 квітня.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск помер, йому було 88 років. Пост папи він обіймав із 13 березня 2013 року.

У січні понтифік захворів на бронхіт. 14 лютого його госпіталізували до клініки «Агостіно Джемеллі» в Римі, оскільки хвороба набула хронічної форми. Після рентгену та лабораторних досліджень у нього також виявили двосторонню пневмонію.

Тоді лікарі розглядали можливість припинення лікування, щоб дозволити йому піти з життя у спокої. У приватних розмовах понтифік навіть висловив упевненість, що цього разу він не витримає хворобу.

Після 38-денного перебування в лікарні Франциск лише кілька разів з’являвся на публіці після повернення до Ватикану 23 березня. Він пропустив урочисті служби Страсної п’ятниці та Великої суботи перед Великоднем. Однак святкування Великодня у Ватикані розпочалось без головування Папи Франциска. Згодом понтифік з'явився перед вірянами, які зібралися на площі Святого Петра. Він благословив присутніх з балкона собору Святого Петра. Архієпископ Дієго Равеллі зачитав великоднє послання папи «Місту і світу».

До слова, новий понтифік може продовжити курс Франциска на реформування церкви або повернутися до більш консервативних принципів. Вибір наступника стане важливим сигналом для католицької спільноти та світу, визначаючи напрямок розвитку церкви на найближчі роки.

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Теги: Папа Римский Ватикан смерть

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