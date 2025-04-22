Росія масовано вдарила «шахедами» по Одесі, є постраждалі: головне за ніч

В Одесі через атаку безпілотників пошкоджено цивільну інфраструктуру, житлові будинки, навчальний заклад, транспортні засоби

РФ атакувала Одесу безпілотниками, є постраждалі та пошкодження будинків, Ватикан опублікував заповіт Папи Римського, а також стала відома ймовірна дата його похорон. «Главком» зібрав головні події ночі проти 22 квітня, щоб ви були в курсі актуальних новин.

РФ атакувала Одесу «шахедами»

Ввечері, 21 квітня, Росія атакувала «шахедами» Одесу. Внаслідок ударів є постраждалі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.

В Одесі пролунала серія гучних вибухів. Як повідомив Кіпер, у місті через атаку безпілотників пошкоджено цивільну інфраструктуру, житлові будинки, навчальний заклад, транспортні засоби, зайнялися пожежі. За його словами, над ліквідацією наслідків працюють усі відповідні служби.

Також Кіпер розповів, що, попередньо, внаслідок російського масованого удару по Одесі, постраждало три людини. Медики надають їм всю необхідну допомогу.

Заповіт Папи Римського

Ватикан оприлюднив духовний заповіт Папи Франциска від 29 червня 2022 року, у якому він зазначає, що його мають поховати у Папській базиліці Пресвятої Діви Марії (Санта-Марія-Маджоре) в Римі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Vatican News.

У тексті заповіту Папа Франциск зазначає, що з наближенням кінця свого земного шляху він із надією на Вічне Життя просить лише про одне – щоб його тлінні останки спочивали в улюбленій базиліці, присвяченій Діві Марії. Саме туди він звертався з молитвами перед і після кожної Апостольської подорожі, віддаючи свої наміри під покров Пресвятої Богородиці та дякуючи їй за опіку.

Понтифік побажав, щоб його гробницю облаштували в землі, без надмірної помпезності – просто, з одним лише написом: Franciscus. Місце для поховання він обрав у бічному нефі базиліки, між Павловою каплицею (каплицею Salus Populi Romani) та каплицею Сфорци.

Ймовірна дата похорон Папи Римського Франциска

Похорон Папи Римського Франциска, ймовірно, пройде в суботу, 26 квітня. Як повідомляє видання ANSA, остаточне рішення щодо дати має бути ухвалене під час першої Конгрегації кардиналів, інформує «Главком».

Згідно з положеннями Апостольської Конституції Universi Dominici Gregis, похорон понтифіка має відбутися в проміжку між четвертим і шостим днем після смерті – у цьому випадку між п’ятницею, 25 квітня, та неділею, 27 квітня. Саме тому субота, 26 квітня, розглядається як найбільш імовірна дата поховання.

Трамп приїде на похорон Папи Римського

Президент США Дональд Трамп заявив, що відвідає похорон Папи Римського Франциска в Римі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на його допис у Truth Social.

Трамп написав, що вони разом з дружиною Меланією Трамп, поїдуть на похорон Папи Франциска в Римі.

Раніше президент США Дональд Трамп відреагував на смерть Папи Римського Франциска. Він віддав декілька наказів, про що розповів у соцмережі TruthSocial, передає «Главком».

«На знак пошани до пам’яті Його Святості Папи Франциска, <...>, я наказую, щоб прапор Сполучених Штатів був приспущений на Білому домі, а також на всіх державних будівлях і територіях, на всіх військових постах і морських станціях, а також на всіх морських суднах федерального уряду у окрузі Колумбія та на всій території Сполучених Штатів, включно з їхніми територіями та володіннями, до заходу сонця в день поховання», – йдеться у дописі.