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Помер Папа Римський Франциск

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Помер Папа Римський Франциск
Франциск лише кілька разів з’являвся на публіці після повернення до Ватикану
фото з відкритих джерел

Папа Римський хворів на двобічну пневмонію

Папа Римський Франциск помер. Він хворів на двобічну пневмонію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Vatican News.

Зазначається, що понтифік помер о 7:35 ранку за місцевим часом.

«Все його життя було присвячене служінню Господу та Його Церкві. Він вчив нас жити цінностями Євангелія з вірністю, відвагою та вселенською любов'ю, особливо на користь найбідніших та найбільш маргіналізованих. З безмежною вдячністю за його приклад як справжнього учня Господа Ісуса, ми віддаємо душу Папи Франциска безмежній милосердній любові Триєдиного Бога», – каже кардинал Кевін Фаррелл.

Франциску було 88 років. Пост папи він обіймав із 13 березня 2013 року.

Нагадаємо, у січні понтифік захворів на бронхіт. 14 лютого його госпіталізували до клініки «Агостіно Джемеллі» в Римі, оскільки хвороба набула хронічної форми. Після рентгену та лабораторних досліджень у нього також виявили двосторонню пневмонію. Його лікарі навіть розглядали можливість припинення лікування, щоб дозволити йому піти з життя у спокої.

Раніше понтифік у приватній розмові висловив упевненість, що цього разу він не витримає хворобу.

Франциск лише кілька разів з’являвся на публіці після повернення до Ватикану 23 березня після 38-денного перебування в лікарні. Він пропустив урочисті служби Страсної п’ятниці та Великої суботи перед Великоднем, але очікувалося, що він з’явиться в неділю, згідно з буклетом для меси та літургійними планами, оприлюдненими Ватиканом.

Однак святкування Великодня у Ватикані розпочалось без головування Папи Франциска. Згодом понтифік з'явився перед вірянами, які зібралися на площі Святого Петра. Він благословив присутніх з балкона собору Святого Петра. Архієпископ Дієго Равеллі зачитав великоднє послання папи «Місту і світу».

Як відомо, Франциск різко скоротив своє робоче навантаження, оскільки дотримувався розпоряджень лікарів про двомісячне одужання та респіраторну терапію для покращення функції легенів.

До слова, Папа Римський Франциск з’явився у колісному кріслі на балконі п’ятого поверху лікарні. Його появу гучними оплесками привітали три тисячі вірян, які зібралися на лікарняному подвір’ї.

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Теги: Папа Римський Ватикан

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Помер Папа Римський Франциск
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