«Недбале ставлення»: у Держбюро розслідувань кваліфікували вибухи у Балаклії



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Процесуальне керівництво у провадженні здійснювати військова прокуратура Харківського гарнізону

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до семи років

Вибухи на території складу Міністерства оборони Україні в Балаклії Харківської області, внаслідок яких двоє військових загинули і п'ятеро дістали поранення, кваліфікували за статтею про «недбале ставлення військової службової особи, що спричинило істотну шкоду, вчинене в умовах особливого стану».

Про це в ефірі «Громадського» заявила речниця Державного бюро розслідувань Анжеліка Іванова.

«Наразі визначено процесуальне керівництво у цьому провадженні. Його буде здійснювати військова прокуратура Харківського гарнізону», — додала речниця ДБР.

Вона також наголосила, що «недбале ставлення» може бути умисним.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до семи років

Як відомо, Генштаб ЗСУ почав власне розслідування вибухів у Балаклії.

Раніше повідомлялося, що удень 15 листопада в Балаклії четверо військових постраждали унаслідок вибуху, двоє загинули.

Постраждалі — чоловіки від 20 до 30 років. За даними попереднього обстеження, один з них отримав опіки до 60% тіла та перелом руки, другий — опіки до 20% тіла, в третього численні переломи. Триває обстеження потерпілих.

Згодом стало відомо, що кількість поранених внаслідок вибухів у Балаклії зросла до п'яти.

Голова Харківської обласної держадміністрації Олексій Кучер у п'ятницю ввечері заявив, що ситуація на військовому складі боєприпасів у Балаклії локалізована.

Прем‘єрміністр України Олексій Гончарук доручив негайно почати перевірку за фактом надзвичайної ситуації в Балаклії.