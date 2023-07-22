У Великій Британії засуджено «великоднього кролика», який на тракторі вкрав 200 тис. шоколадних яєць

Cadbury Creme Egg дуже популярні у Великій Британії і їх продають винятково під час Великодня

Чоловік поцупив солодощів на $40 тис.

У Великій Британії до 18 місяців ув’язнення засудили чоловіка, якого поліція назвала «великоднім кроликом». Він украв 200 тис. шоколадних яєць. Про це пише CNN із посиланням на повідомлення в інформаційному агентстві PA Media.

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Взимку 32-річний Джобі Пул проник у промисловий цех і викрав там шоколадних яєць на $40 тис. Після цього він утік із вантажем на викраденому тракторі.

Після затримання хулігана поліція повідомила у Twitter, що «допомогла врятувати Великдень». Інцидент там назвали «крадіжкою яєць», а винуватця — «великоднім кроликом».

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Поліція заявила, що майже 200 тис. яєць чоловік украв разом з іншими шоколадними виробами. У суді було встановлено, що Пул використовував викрадений трактор, щоб відтягнути причіп, наповнений яйцями, від промислового цеху. Чоловік визнав себе винним у крадіжці та водінні без страховки.

Суд увʼязнив Пула на півтора року. Половину з них він проведе у в'язниці, а іншу половину – під наглядом. При чому попередні шість місяців ув'язнення, доки тривав розгляд справи, чоловіку зарахували до часу перебування за ґратами.

До слова, яйця Cadbury Creme Egg виготовлені з молочного шоколаду, наповнені «жовтком» із жовто-білої помадки. Вони дуже популярні у Великій Британії і їх продають винятково під час Великодня.

Раніше поліція затримала чоловіка, який обікрав шість храмів на Тернопільщині.