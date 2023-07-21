Щодо ситуації з послом Великої Британії

Україна та українці стали близькими британцям, якщо хочете у них таке ж сміливе сердце та раціональний погляд на виклики, як і у нас

Визнаючи та не применшуючи професіоналізму вже колишнього посла, треба розуміти, що це посада, яка не тільки про представництво інтересів держави та захист інтересів громадян у відповідній країні, це ще й про співробітництво. В нашій реалії Президент призначає послів, а це означає, що якщо нема взаємопорозуміння на найвищому рівні, на жаль наслідки очевидні.

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Зараз же головне питання хто стане новим послом, бо Британія не просто наш стратегічний партнер. Це країна, яка від найвищого рівня влади до рівня суспільства і населення підтримує Україну і усвідомлює важливість саме перемоги(!) України над сильним і агресивним ворогом – росією. Це країна, яка навідміну від багатьох інших сприймає ідею, що тільки кардинальна трансформація існуючої росії може гарантувати зменшення ризиків подальшого розростання конфлікту і збереження світового порядку.

Велика Британія на етапі власних економічних і, як наслідок політичних трансформацій. Дуже скоро там будуть вибори, які також внесуть певні зміни в розстановку сил, хоча я впевнена не змінять стратегічних інтересів та амбіцій як мінімум регіонального лідера. Так само не зменшать готовність підтримки України.

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Все це потребує глибокого розуміння їх викликів та планів, пошуку спільного майбутньго і забезпечення відповідних форм його побудови (військове, економічне, гуманітарне співробітництво).

Україна та українці стали близькими цій країні, якщо хочете у них таке ж сміливе сердце та раціональний погляд на виклики, як і у нас. Це країна, яка не буде ховатися за ілюзорністю ідей домовитися чи умиротворити агресора. Вони прагматичні реалісти.

Тому вибір кандидатуру зараз, це стратегічно важливий вибір, який визначить динаміку відносин на роки.