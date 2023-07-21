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Олена Сотник

Щодо ситуації з послом Великої Британії

glavcom.ua
Британія наш стратегічний партнер
фото з відкритих джерел

Україна та українці стали близькими британцям, якщо хочете у них таке ж сміливе сердце та раціональний погляд на виклики, як і у нас

Визнаючи та не применшуючи професіоналізму вже колишнього посла, треба розуміти, що це посада, яка не тільки про представництво інтересів держави та захист інтересів громадян у відповідній країні, це ще й про співробітництво. В нашій реалії Президент призначає послів, а це означає, що якщо нема взаємопорозуміння на найвищому рівні, на жаль наслідки очевидні.

Зараз же головне питання хто стане новим послом, бо Британія не просто наш стратегічний партнер. Це країна, яка від найвищого рівня влади до рівня суспільства і населення підтримує Україну і усвідомлює важливість саме перемоги(!) України над сильним і агресивним ворогом – росією. Це країна, яка навідміну від багатьох інших сприймає ідею, що тільки кардинальна трансформація існуючої росії може гарантувати зменшення ризиків подальшого розростання конфлікту і збереження світового порядку.

Велика Британія на етапі власних економічних і, як наслідок політичних трансформацій. Дуже скоро там будуть вибори, які також внесуть певні зміни в розстановку сил, хоча я впевнена не змінять стратегічних інтересів та амбіцій як мінімум регіонального лідера. Так само не зменшать готовність підтримки України.

Все це потребує глибокого розуміння їх викликів та планів, пошуку спільного майбутньго і забезпечення відповідних форм його побудови (військове, економічне, гуманітарне співробітництво).

Україна та українці стали близькими цій країні, якщо хочете у них таке ж сміливе сердце та раціональний погляд на виклики, як і у нас. Це країна, яка не буде ховатися за ілюзорністю ідей домовитися чи умиротворити агресора. Вони прагматичні реалісти.

Тому вибір кандидатуру зараз, це стратегічно важливий вибір, який визначить динаміку відносин на роки.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: посол Велика Британія президент

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Олена Сотник

Щодо ситуації з послом Великої Британії
Щодо ситуації з послом Великої Британії

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