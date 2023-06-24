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«Початок громадянського конфлікту». Проти Пригожина порушено кримінальну справу

Діана Гасюк
glavcom.ua
«Початок громадянського конфлікту». Проти Пригожина порушено кримінальну справу
Ватажок «вагнерівців» Євген Пригожин
фото з відкритих джерел

Діям Євгена Пригожина буде дана належна правова оцінка

Генеральна прокуратура РФ підтвердила, що проти засновника ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина порушено кримінальну справу за «організацію збройного заколоту», інкримінована йому стаття 279 КК РФ передбачає позбавлення волі від 12 до 20 років. Про це повідомляє генпрокуратура РФ у Telegram.

«Слідчим управлінням ФСБ Росії 23 червня 2023 року законно й обґрунтовано порушено кримінальну справу стосовно Пригожина Є. В. за статтею 279 Кримінального кодексу Російської Федерації за фактом організації збройного заколоту», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за цей злочин передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 12 до 20 років.

Сьогодні, 23 червня, увечері засновник ПВК «Вагнера» звинуватив російську регулярну армію в тому, що вона завдала ударів по тилових таборах його найманців. Внаслідок цього нібито загинула величезна кількість солдатів.

Президент РФ Володимир Путін також в курсі ситуації, що розгортається навколо засновника ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина, вживаються всі необхідні заходи. 

Як повідомлялося, у Москві та Ростовській області введено план «Фортеця». У Москві силовиків привели у підвищену готовність, а в Ростовській області озброюють солдатів термінової служби після заяв Пригожина. 

Зокрема після заяви ватажка ПВК «Вагнер» Євгенія Пригожина про фактичне оголошення війни проти армії РФ в соцмережах публікують фото бронетехніки на вулицях Ростова-на-Дону, а на під'їздах в Москву облаштовують блокпости.

Теги: прокуратура путін злочин ПВК Вагнера

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