Поліція затримала чоловіка, який обікрав шість храмів на Тернопільщині

Чоловік викрав гроші зі скриньки, куди парафіяни збирали пожертви для потреб ЗСУ.

Зловмисник ретельно готувався до вилазок, проте його спіймали на гарячому

25-річний раніше судимий житель Збаразької громади за півтора місяці обікрав шість храмів на Тернопільщині. Про це повідомила Нацполіція області.

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Зі слів начальника управління карного розшуку, наприкінці березня надійшла перша заява від настоятеля храму. Перша святиня, яку обікрав чоловік був у селі Озерна Тернопільського району. Злодій, відваживши вікно, проник до церки вночі й викрав гроші зі скриньки, куди парафіяни збирали пожертви для потреб ЗСУ. Зникло понад 6 тис. грн.

Упродовж квітня зловмисник обікрав ще п’ять церков – у Сухівцях, Новому Селі – там лиходій за ніч пограбував два сільські храми, Великому Глибочку та Зарубинцях. Брав лише гроші зі скриньок для пожертв. Загальна сума збитків склала понад 20 тис. грн.

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Оперативникам управління карного розшуку спільно з поліцейсськими міста Підволочиськ вдалося вийти на слід зловмисника. Ним виявився раніше судимий за майнові злочини житель села Синява Збаразької громади.

«Крадій ретельно готувався до вилазок. Напередодні добирався до населеного пункту, оглядав місцевий храм на наявність сигналізації чи відеоспостереження, переховувався до ночі в закинутих помешканнях, а з сутінками йшов красти. Майже до всіх святинь проникав через вікна, лише в Сухівцях зламав вхідні двері», – додали в поліції Тернопільщини.

Зловмисника затримали на гарячому, коли той повертався з накраденим із храму у селі Зарубинці. У нього вилучили гроші та цілий рюкзак злодійського знаряддя.

Чоловіку оголошено підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Розслідування триває.

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