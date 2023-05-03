Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Поліція затримала чоловіка, який обікрав шість храмів на Тернопільщині

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Поліція затримала чоловіка, який обікрав шість храмів на Тернопільщині
Чоловік викрав гроші зі скриньки, куди парафіяни збирали пожертви для потреб ЗСУ.
фото: Нацполіція

Зловмисник ретельно готувався до вилазок, проте його спіймали на гарячому

25-річний раніше судимий житель Збаразької громади за півтора місяці обікрав шість храмів на Тернопільщині. Про це повідомила Нацполіція області.

Зі слів начальника управління карного розшуку, наприкінці березня надійшла перша заява від настоятеля храму. Перша святиня, яку обікрав чоловік був у селі Озерна Тернопільського району. Злодій, відваживши вікно, проник до церки вночі й викрав гроші зі скриньки, куди парафіяни збирали пожертви для потреб ЗСУ. Зникло понад 6 тис. грн.

Упродовж квітня зловмисник обікрав ще п’ять церков – у Сухівцях, Новому Селі – там лиходій за ніч пограбував два сільські храми, Великому Глибочку та Зарубинцях. Брав лише гроші зі скриньок для пожертв. Загальна сума збитків склала понад 20 тис. грн.

Оперативникам управління карного розшуку спільно з поліцейсськими міста Підволочиськ вдалося вийти на слід зловмисника. Ним виявився раніше судимий за майнові злочини житель села Синява Збаразької громади.

«Крадій ретельно готувався до вилазок. Напередодні добирався до населеного пункту, оглядав місцевий храм на наявність сигналізації чи відеоспостереження, переховувався до ночі в закинутих помешканнях, а з сутінками йшов красти. Майже до всіх святинь проникав через вікна, лише в Сухівцях зламав вхідні двері», – додали в поліції Тернопільщини.

Зловмисника затримали на гарячому, коли той повертався з накраденим із храму у селі Зарубинці. У нього вилучили гроші та цілий рюкзак злодійського знаряддя.

Чоловіку оголошено підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Розслідування триває.

Раніше повідомлялося, що у столиці фіксують масові крадіжки кущів, квітів на клумбах та дерев: «Київзеленбуд» дав відповідь, що найчастіше крадуть кияни на клумбах.

Читайте також: Хто спалив церкву УПЦ МП на Буковині? Затриманий у суді зробив зізнання
Теги: Тернопільщина

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Облрада звернулася до міністра культури Олександра Ткаченка з вимогою розірвання угоди з представниками московського патріархату щодо користування Лаврою
Міністр юстиції блокує перехід Тернопільських релігійних громад до ПЦУ – голова облради
5 квiтня, 15:12
Один міліметр кришталика наростає 100-150 років, проте у даний період вони не ростуть: вони як корали, потребують води
Мандруй Україною: Кришталева печера на Тернопільщині (фото, відео)
21 квiтня, 07:12
Після перевірки виявилося, що росіянин проживав на території України без законних на те підстав
З Тернопільщини депортували росіянина, який пропагував «рускій мір» (фото)
28 квiтня, 23:49

Кримінал

Поліція затримала чоловіка, який обікрав шість храмів на Тернопільщині
Поліція затримала чоловіка, який обікрав шість храмів на Тернопільщині
Здавав позиції за 2 тис. СБУ затримала коригувальника у Миколаєві (фото)
Здавав позиції за 2 тис. СБУ затримала коригувальника у Миколаєві (фото)
Правоохоронці викрили нову схему «переправи» ухилянтів за кордон
Правоохоронці викрили нову схему «переправи» ухилянтів за кордон
Масштабна корупційна схема із зерном. Ексголова державної корпорації отримав вирок
Масштабна корупційна схема із зерном. Ексголова державної корпорації отримав вирок
Намагались вивезти до Ірану двигуни для військових літаків. СБУ викрила підприємців із Дніпра
Намагались вивезти до Ірану двигуни для військових літаків. СБУ викрила підприємців із Дніпра
Екснардеп від ОПЗЖ Волошин постане перед судом за держзраду
Екснардеп від ОПЗЖ Волошин постане перед судом за держзраду

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
9768
Зміни у роботі військово-лікарських комісій. Рада ухвалила закони
5612
Нічний терор: стало відомо, чим окупанти атакували Київ
4840
Росія заявила про атаку ЗСУ на військовий аеродром у Брянській області
4316
У Казахстані депутатка склала повноваження через заклик до Зеленського
3100
«Слуги народу» на Київщині розпалися. Новою головою облради буде представник від ЄС – екснардеп
2459
«Бавовна» в Севастополі: з’явилися супутникові знімки

Новини

Нічна атака на Україну: ЗСУ назвали кількість знищених «Шахедів»
Сьогодні, 07:36
СБУ заявила про розкриття схеми фінансування «ДНР» на понад 50 млн грн: деталі
Вчора, 16:46
Герой «Азовсталі» передав 1,8 млн грн на лікування побратима в свій день народження
Вчора, 14:23
Ображали та погрожували: нові деталі побиття жінок у Коростені
1 травня, 15:49
ЗСУ влаштують окупантам «танкову карусель»: що чекає на росіян у Бахмуті
1 травня, 13:41
Скільки українців вважають 9 травня святом: результати соцопитування
1 травня, 10:55

Прес-релізи

Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
21 квiтня, 11:59
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту