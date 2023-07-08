Кількість зґвалтувань у Росії збільшиться: прогноз соціологів

Ситуацію може погіршити посттравматичний стресовий розлад, який часто трапляється в окупантів, які повернулися з війни

Російські соціологи та психологи відзначають, що досвід безкарності, під час зґвалтувань на окупованих територіях України, вплине на проблеми сексуального насильства у Росії, коли російські військові будуть повертатися у мирне життя та зустрічатися із синдромом посттравматичного стресового розладу. Про це пише незалежне опозиційне російськомовне медіа Meduza.

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На думку російських дослідників та психологів, ПТСР призводить до підвищення рівня насильства різних видів. У людей із цим розладом можуть виникати проблеми із гнівом та самоконтролем. Підвищенню кількості зґвалтувань також може сприяти поширена у російському суспільстві установка «ні означає так», через яку деякі люди сприймають відмову як флірт або завуальовану згоду на будь-які сексуалізовані дії.

До слова, за офіційними даними кількість злочинів проти статевої недоторканності у Росії протягом останніх 10 років значно зросла. А кількість проявів сексуального насильства щодо дітей збільшилася на 44% – з 9524 у 2010-му до 16 887 у 2021-му.

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Незалежна активістка і консультантка із прав людини Альмут Рохованскі зазначає, що офіційна статистика дуже применшує реальну кількість проявів сексуального насилля у РФ. На її думку, у переважній більшості випадків потерпілі не повідомляють у поліцію через відчуття сорому, провини, страху, травми та суперечливих емоцій. Зокрема, постраждалі часто не хочуть писати заяви на своїх родичів, які винні у сексуальному насильстві. Дані генпрокуратури РФ свідчать, що 28% зґвалтувань у Росії відбуваються всередині сім'ї.

До того ж за час повномасштабної агресії РФ проти України російські солдати вже скоїли безліч злочинів сексуального характеру. У березні цього року дружина президента Олена Зеленська повідомила, що Офіс генпрокурора України розслідує 171 випадок сексуалізованого насильства з боку російських військових. За її словами, серед людей, які постраждали від насильства, зокрема, є чоловіки та діти.