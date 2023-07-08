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Кількість зґвалтувань у Росії збільшиться: прогноз соціологів

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Кількість зґвалтувань у Росії збільшиться: прогноз соціологів
Офіційна статистика дуже применшує реальну кількість проявів сексуального насилля у РФ
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Ситуацію може погіршити посттравматичний стресовий розлад, який часто трапляється в окупантів, які повернулися з війни

Російські соціологи та психологи відзначають, що досвід безкарності, під час зґвалтувань на окупованих територіях України, вплине на проблеми сексуального насильства у Росії, коли російські військові будуть повертатися у мирне життя та зустрічатися із синдромом посттравматичного стресового розладу. Про це пише незалежне опозиційне російськомовне медіа Meduza.

На думку російських дослідників та психологів, ПТСР призводить до підвищення рівня насильства різних видів. У людей із цим розладом можуть виникати проблеми із гнівом та самоконтролем. Підвищенню кількості зґвалтувань також може сприяти поширена у російському суспільстві установка «ні означає так», через яку деякі люди сприймають відмову як флірт або завуальовану згоду на будь-які сексуалізовані дії.

До слова, за офіційними даними кількість злочинів проти статевої недоторканності у Росії протягом останніх 10 років значно зросла. А кількість проявів сексуального насильства щодо дітей збільшилася на 44% – з 9524 у 2010-му до 16 887 у 2021-му.

Незалежна активістка і консультантка із прав людини Альмут Рохованскі зазначає, що офіційна статистика дуже применшує реальну кількість проявів сексуального насилля у РФ. На її думку, у переважній більшості випадків потерпілі не повідомляють у поліцію через відчуття сорому, провини, страху, травми та суперечливих емоцій. Зокрема, постраждалі часто не хочуть писати заяви на своїх родичів, які винні у сексуальному насильстві. Дані генпрокуратури РФ свідчать, що 28% зґвалтувань у Росії відбуваються всередині сім'ї.

До того ж за час повномасштабної агресії РФ проти України російські солдати вже скоїли безліч злочинів сексуального характеру. У березні цього року дружина президента Олена Зеленська повідомила, що Офіс генпрокурора України розслідує 171 випадок сексуалізованого насильства з боку російських військових. За її словами, серед людей, які постраждали від насильства, зокрема, є чоловіки та діти.

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Теги: росія окупанти домашнє насильство зґвалтування злочин

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