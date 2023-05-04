Мешканець Хмельниччини крав килимки для ніг у Львові: суд оголосив вирок

Першою «жертвою» став килимок для витирання ніг з-під дверей поліклініки

У Львові винесли вирок чоловіку, який крав килимки для витирання ніг перед входом в супермаркет «Ашан» та поліклініку. Шевченківський районний суд Львова засудив чоловіка до 2 років умовного терміну. Згідно з матеріалами справи, мешканець Хмельниччини вперше вкрав килимок для витирання ніг з-під дверей поліклініки вранці 3 березня.

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6 березня чоловік знову пішов на злочин й викрав одразу два килимки для витирання ніг, які лежали перед входом до супермаркету «Ашан», що на проспекті Чорновола.

Вранці 7 березня засуджений знову вкрав два алюмінієвих килимки з-під входу в той самий супермаркет.

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«Загалом чоловік завдав «Ашану» 7 тис. 200 грн матеріальної шкоди, саме стільки коштували вкрадені ним чотири килимки», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що засуджений чоловік – безробітній, утім має вищу освіту й раніше у нього не було проблем із законом.

На судовому засіданні 28 квітня у Шевченківському суді чоловік повністю визнав свою провину і просив суворо не карати.

Його засудили до п'яти років ув'язнення, однак пом'якшили покарання до 2-х років умовного терміну.

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