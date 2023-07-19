Британія та Польща зроблять зенітну ракету із швидкістю понад 1000 м/с
Минулого року Польща оголосила про розгортання CAMM-ER у відповідь на вторгнення Росії в Україну
Польща та Велика Британія поєднують зусилля для створення зенітної ракети на базі Common Anti-Air Modular Missile (CAMM). Нова технологія називається CAMM-MR, йдеться на сайті міністерства оборони Великої Британії.
Сімейство британських зенітних ракет CAMM включає поки що лише дві моделі. Звичайна CAMM має дальність запуску понад 25 км, а версія ER – понад 45 км. Обидві можуть перехоплювати цілі на висоті до 10 км та здатні розвивати швидкість 1029 м/с.
Очікується, що CAMM-MR отримає твердопаливний двигун і матиме максимальну дальність пуску понад 100 км/год. При цьому інші технічні параметри не зміняться, включаючи висоту перехоплення та швидкість польоту.
У березні 2022 року Польща оголосила про розгортання CAMM-ER у відповідь на вторгнення Росії в Україну. Розробка CAMM-MR дозволить Варшаві відмовитися від радянських зенітно-ракетних комплексів С-200 та С-125.
5 липня 2023 року міністри закордонних справ і оборони Великої Британії та Польщі підписали Стратегічне партнерство до 2030 року. Угода встановлює спільні пріоритети з низки дипломатичних, оборонних та інших питань і базується на Договорі між Великою Британією та Польщею про співпрацю в галузі оборони та безпеки від 2017 року.
У квітні цього року Велика Британія та Польща підписали експортну угоду на суму 1,9 мільярда фунтів стерлінгів ($2,49 млрд) щодо купівлі зенітних ракетних комплексів малої дальності. Загалом Польща придбає 22 батареї.
Це найбільша угода у європейській частині НАТО в ніші систем ППО малої дальності. Комплекс складається з пускових установок iLauncher та зенітних ракет CAMM (Common Anti-Air Modular Missile). Вони будуть інтегровані в трирівневу систему ППО Республіки Польща і входитимуть до складу системи нижнього рівня – Pilica+.
Нагадаємо, ізраїльська компанія Israel Aerospace Industries представила свої дрони-камікадзе Rotem. Ці безпілотники здатні розганятися до 370 км/год та атакують цілі з точністю до метра.
Дрон-камікадзе Rotem зовні нагадує звичайний цивільний квадрокоптер збільшених розмірів. Він є тактичним баражувальним боєприпасом із системою вертикального зльоту та посадки.
Безпілотник має дальність дії 10 км, вага 6 кг і може залишатися у повітрі до 30 хвилин із боєголовкою. Він також може «зависати» у повітрі, що дає можливість військовим стежити за місцевістю через денну чи нічну камеру.
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