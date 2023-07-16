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Убив свою родину, вкрав авто та втрапив у ДТП – у Харкові затримали небезпечного злочинця

Надія Карбунар
glavcom.ua
Убив свою родину, вкрав авто та втрапив у ДТП – у Харкові затримали небезпечного злочинця
Зловмисник затриманий, відкрите кримінальне провадження за статтею про вбивство
фото: hk.npu.gov.ua

Обставини та подробиці розправ встановлюються

У Харкові затримали 20-річного хлопця, який вкрав авто та вчинив смертельну ДТП. Згодом виявилось, що він вбив всю свою родину – сестру, матір та вітчима. Про це повідомили в поліції Харківської області.

16 липня до поліції надійшло звернення про викрадення авто Daewoo Lanos. Згодом стало відомо, що на вулиці Гвардійців Широнінців цей транспорт вчинив смертельну ДТП. Поліція затримала підозрюваного. Це – 20-річний місцевий житель.

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Під час розслідування правоохоронці встановили, що 20-річний чоловік вбив усю свою родину. Це мати, сестра та вітчим. Обставини та подробиці розправ встановлюються. Поліція затримала підозрюваного.

«Зловмисник затриманий. Відкрите кримінальне провадження за статтею про вбивство. Вирішується питання про кваліфікацію подій за Кримінальним кодексом України, триває слідство», – повідомляють правоохоронці.

Раніше у Чернігівській області банда з трьох людей вбила родину з Києва та їхню чотирирічну дитину. Фігурантам загрожує до 15-ти років позбавлення волі або довічне ув’язнення. Досудове розслідування триває.

Також повідомлялося, що одесит вбив людину, яка прихистила його після комендантської години.

 

 

Теги: вбивство слідство викрадення розслідування поліція транспорт чоловік

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