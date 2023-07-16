Убив свою родину, вкрав авто та втрапив у ДТП – у Харкові затримали небезпечного злочинця

Обставини та подробиці розправ встановлюються

У Харкові затримали 20-річного хлопця, який вкрав авто та вчинив смертельну ДТП. Згодом виявилось, що він вбив всю свою родину – сестру, матір та вітчима. Про це повідомили в поліції Харківської області.

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16 липня до поліції надійшло звернення про викрадення авто Daewoo Lanos. Згодом стало відомо, що на вулиці Гвардійців Широнінців цей транспорт вчинив смертельну ДТП. Поліція затримала підозрюваного. Це – 20-річний місцевий житель.

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Під час розслідування правоохоронці встановили, що 20-річний чоловік вбив усю свою родину. Це мати, сестра та вітчим. Обставини та подробиці розправ встановлюються. Поліція затримала підозрюваного.

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«Зловмисник затриманий. Відкрите кримінальне провадження за статтею про вбивство. Вирішується питання про кваліфікацію подій за Кримінальним кодексом України, триває слідство», – повідомляють правоохоронці.

Раніше у Чернігівській області банда з трьох людей вбила родину з Києва та їхню чотирирічну дитину. Фігурантам загрожує до 15-ти років позбавлення волі або довічне ув’язнення. Досудове розслідування триває.

Також повідомлялося, що одесит вбив людину, яка прихистила його після комендантської години.