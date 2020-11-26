Не обманюйте себе: Карпатський регіон у реальній небезпеці через вирубку лісів – ООН

Інтенсивні опади протягом 22-24 червня призвели до ускладнення паводкової обстановки у Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Закарпатській та Тернопільській областях.

Руйнівні повені пов’язані з незаконними рубками, що відбуваються під прикриттям труднощів, яких зазнала Україна, - Андерсен

Вирубка лісів та зміни клімату становлять реальну загрозу Карпатському регіону. Про це заявила на зустрічі з представниками Чехії, Угорщини, Польщі, Румунії, Сербії, Словаччини та України у виконавчий директор програми ООН з питань довкілля Інгер Андерсен.

«Не обманюйте себе: Карпатський регіон перебуває в реальній і безпосередньої небезпеці», ─ попередила вона.

Андерсен наголосила, що «праліси Карпат та їх унікальне біорізноманіття зникають із загрозливою швидкістю, деревина незаконно вирубується і перевозиться через кордони гірських держав і за їх межі». «Це має безліч наслідків», ─ зазначила представник ООН.

Як приклад вона навела кілька руйнівних повеней, які за останні роки пережила Україна.

«Села та дороги затоплені. Мости зруйновані. Люди загинули. Повені частково пов’язані зі зміною клімату, але незаконні рубки, що відбуваються під прикриттям труднощів, яких зазнала Україна, знищили великі шматки лісу, які вбирають надлишки води та забезпечують захист від повені», ─ заявила Андерсен.

Вона додала, що за останні 20 років незаконні рубки обійшлися Румунії у понад п'ять мільярдів євро.

Андерсен закликала сторони зміцнювати верховенство права для забезпечення захисту навколишнього середовища, а також збільшити транскордонну співпрацю і активізувати боротьбу зі змінами клімату.

Нагадаємо, інтенсивні опади протягом 22-24 червня призвели до ускладнення паводкової обстановки у Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Закарпатській та Тернопільській областях. Через стихію загинули 3 особи, ще одна людина зникла безвісти в Івано-Франківській області.

Лише на Прикарпатті внаслідок червневих повеней було затоплено понад 10 тисяч житлових будинків, зруйновано 149 км автодоріг та 90 мостів.