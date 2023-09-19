У Вірменії почалися протести, натовп штурмує будівлю уряду (відео)

В Єревані почалися протести на фоні початку Азербайджаном військової операції в Нагірному Карабасі

У вівторок, 19 вересня, в Єревані почалися протести на фоні початку Азербайджаном військової операції в Нагірному Карабасі.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Декілька сотень людей вийшли на площу перед будівлею уряду Вірменії. Вони звинувачують прем'єр-міністра Нікола Пашиняна у тому, що його політика призвела до нинішньої ситуації у Нагірному Карабаху. Зокрема, люди скандують «Нікол-зрадник!» та «Арцах» (так вірменською мовою називають Карабах – «Главком»).

Будь ласка, читайте текст після реклами

Також натовп протестувальників намагався прорватися в будівлю уряду Вірменії.

Сам Пашинян вийшов у прямий ефір зі зверненням: він заявив, що Єреван не має наміру вступати у повномасштабну війну з Азербайджаном, а також заявив, що «деякі сили, як внутрішні, так і зовнішні, намагаються втягнути Вірменію у війну».

Паралельно керівництво так званої «Нагірно-Карабаської республіки» звернулось до Азербайджану з пропозицією розпочати перемовини.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, 19 вересня Азербайджан оголосив про початок «антитерористичних заходів локального характеру» у Нагірному Карабасі, і тепер стало відомо, що Росія відмовилася підтримати Вірменію.

Раніше прем'єр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що Вірменія не бере участі у військових діях та не має армії в Нагірному Карабасі.