Пашинян: Вірменія не починатиме військові дії з Азербайджаном у Карабасі

За словами Пашиняна, ситуація на кордонах Вірменії відносно стабільна, видимих ​​і істотних змін немає

За словами Пашиняна Вірменія не має армії в Нагірному Карабасі

Вірменія не бере участі у військових діях та не має армії в Нагірному Карабасі. Про це заявив прем'єр Вірменії Нікол Пашинян, повідомляє Аrmenpress.

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За словами Пашиняна, ситуація на кордонах Вірменії відносно стабільна, видимих ​​і істотних змін немає.

«Але, як я вже говорив і говорю зараз, головною і ключовою метою і метою цієї операції є залучення Республіки Вірменія до військових дій», – сказав Пашинян.

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Прем’єр зауважив, що ряд азербайджанських ЗМІ поширюють інформацію про те, що вони атакують підрозділи збройних сил Республіки Вірменія, маючи на увазі Нагірний Карабах.

«На жаль, цю інформацію повторюють низка наших партнерів, які говорять про те, що ми закликаємо Вірменію та Азербайджан припинити військові дії. Я хочу зафіксувати, що Республіка Вірменія не бере участі у військових діях, і ще раз хочу зазначити, що Республіка Вірменія не має армії в Нагірному Карабасі», – підкреслив Пашинян.

Нагадаємо, 19 вересня Азербайджан оголосив про початок «антитерористичних заходів локального характеру» у Нагірному Карабасі, і тепер стало відомо, що Росія відмовилася підтримати Вірменію.