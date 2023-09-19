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Кремль пояснив, чому не допомагає союзній Вірменії

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Кремль пояснив, чому не допомагає союзній Вірменії
Медведєв прокоментував початок «антитерористичних заходів локального характеру» у Нагірному Карабасі
фото з відкритих джерел

Вустами Медвєдєва Путін спихнув всю вину на Єреван

Заступник голови Ради безпеки Російської Федерації, експрезидент РФ Дмитро Медведєв прокоментував початок «антитерористичних заходів локального характеру» у Нагірному Карабасі.

Соратник Путіна майже прямим текстом написав, що Росія почала війну проти Вірменії. Зокрема, у цьому він звинуватив прем’єр-міністра країни Нікола Пашиняна.

Медведєв майже прямим текстом написав, що Росія почала війну проти Вірменії
Медведєв майже прямим текстом написав, що Росія почала війну проти Вірменії
фото: скріншот

Нагадаємо, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що політика його країни, яка покладається виключно на Росію для гарантування своєї безпеки, була стратегічною помилкою. В інтерв'ю італійській газеті La Repubblica Нікол Пашинян звинуватив Росію в неспроможності забезпечити безпеку Вірменії в умовах агресії з боку сусіднього Азербайджану щодо регіону Нагірний Карабах.

Пашинян припустив, що Москва, яка має оборонну угоду з Вірменією та має там військову базу, не вважає його країну достатньо проросійською. На слова прем'єра Вірменії істерично відреагували у Кремлі. Там зазначили, що Росія є «абсолютно невід'ємною складовою регіону Південного Кавказу, тому нікуди вона йти не може». Зокрема, у Кремлі вважають, що РФ «відіграє послідовну, дуже важливу роль у стабілізації обстановки та деконфліктингу в регіоні та продовжуватиме її грати».

До слова, після заяв влади Вірменії про помилковість рішення покладатися виключно на РФ для гарантування безпеки, країна мала взяти участь у спільних військових вірмено-американських навчаннях Eagle Partner 2023.

Також сьогодні, 19 вересня Азербайджан оголосив про початок «антитерористичних заходів локального характеру» у Нагірному Карабасі, і тепер стало відомо, що Росія відмовилася підтримати Вірменію.

Теги: Нікол Пашинян Дмитро Медведєв Вірменія війна Нагірний Карабах

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