Кремль пояснив, чому не допомагає союзній Вірменії
Вустами Медвєдєва Путін спихнув всю вину на Єреван
Заступник голови Ради безпеки Російської Федерації, експрезидент РФ Дмитро Медведєв прокоментував початок «антитерористичних заходів локального характеру» у Нагірному Карабасі.
Соратник Путіна майже прямим текстом написав, що Росія почала війну проти Вірменії. Зокрема, у цьому він звинуватив прем’єр-міністра країни Нікола Пашиняна.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що політика його країни, яка покладається виключно на Росію для гарантування своєї безпеки, була стратегічною помилкою. В інтерв'ю італійській газеті La Repubblica Нікол Пашинян звинуватив Росію в неспроможності забезпечити безпеку Вірменії в умовах агресії з боку сусіднього Азербайджану щодо регіону Нагірний Карабах.
Пашинян припустив, що Москва, яка має оборонну угоду з Вірменією та має там військову базу, не вважає його країну достатньо проросійською. На слова прем'єра Вірменії істерично відреагували у Кремлі. Там зазначили, що Росія є «абсолютно невід'ємною складовою регіону Південного Кавказу, тому нікуди вона йти не може». Зокрема, у Кремлі вважають, що РФ «відіграє послідовну, дуже важливу роль у стабілізації обстановки та деконфліктингу в регіоні та продовжуватиме її грати».
До слова, після заяв влади Вірменії про помилковість рішення покладатися виключно на РФ для гарантування безпеки, країна мала взяти участь у спільних військових вірмено-американських навчаннях Eagle Partner 2023.
Також сьогодні, 19 вересня Азербайджан оголосив про початок «антитерористичних заходів локального характеру» у Нагірному Карабасі, і тепер стало відомо, що Росія відмовилася підтримати Вірменію.
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