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Сенатори США закликали Байдена негайно передати Україні Atacms

Діана Гасюк
glavcom.ua
Сенатори США закликали Байдена негайно передати Україні Atacms
Atacms (Army Tactical Missile System) – це американський оперативно-тактичний ракетний комплекс із балістичною ракетою
фото з відкритих джерел

Ракети Atacms дозволять завдавати ударів по ключових російських об'єктах логістики та зв'язку

Четверо сенаторів від Республіканської партії закликали президента Сполучених Штатів Джо Байдена негайно надати Україні ракети Atacms. Про це йдеться в листі сенаторів.

«Ми звертаємося до Вас із наполегливим проханням негайно відправити на Україну армійські тактичні ракетні комплекси MGM-140 (Atacms). Подальша затримка тільки ще більше підірве інтереси національної безпеки США і продовжить цей конфлікт», – ідеться в листі сенатора Роджера Вікера, Тома Коттона, Сюзани Коллінз і Ліндсі Грем.

Вони акцентують на тому, що надання Україні ракет Atacms дозволить завдавати ударів по ключових російських об'єктах логістики та зв'язку, а також по місцях запуску крилатих ракет і безпілотників на території окупованої Росією України.

«Зокрема, слід негайно відправити варіант Atacms з унітарною боєголовкою великої дальності. Нещодавній український удар по військово-морському порту Севастополя з використанням британської зброї великої дальності Storm Shadow продемонстрував бойову ефективність такої зброї», – зазначено в листі.

Також варто відзначити, що надання ракет Україні значно збільшить ймовірність успішності її поточного контрнаступу та майбутніх військових операцій. Atacms також може підвищити можливість України знищувати російські оборонні формування.

Atacms (Army Tactical Missile System) – це американський оперативно-тактичний ракетний комплекс із балістичною ракетою, які виробляє компанія Lockheed Martin. Армійський тактичний ракетний комплекс в залежності від модифікації вражає цілі на відстані від 165 до 300 кілометрів.

Це клас ракет «земля-земля», тобто запускаються з землі та вражають наземні цілі. Atacms не тільки далекобійні, а й високоточні.

Проте головне, що для запуску ракет призначені пускові установки М142 HIMARS та M270 MLRS, які Україна вже використовує у захисті території від Росії.

Раніше повідомлялося, що найближчим часом президент США Джозеф Байден прийме остаточне рішення щодо відправлення в Україну ракет великої дальності Atacms. 

Нагадаємо, Пентагон відреагував на чутки про передачу Україні ракет Atacms. Міністерство оборони США наразі не має інформації про плановані на найближчий час рішення про надання Україні далекобійних ракет Atacms.

 

Теги: Джозеф Байден земля партії Україна президент Пентагон Порту конфлікт

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