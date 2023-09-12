ЄС посилює оборонні спроможності: Європарламент ухвалив резолюцію

Голосування за документ відбулось 12 вересня під час пленарного засідання Європейського парламенту в Страсбурзі

Пряме російське вторгнення в Україну стало ключовою причиною для перегляду підходів до всієї системи Європейської безпеки

Сьогодні, 12 вересня, Європейський парламент у першому читанні більшістю голосів ухвалив резолюцію, яка містить пропозиції до представлених Єврокомісією регуляторних правил щодо посилення спроможностей Європейської оборонної промисловості за рахунок спільного оборонного замовлення (EDIRPA). Про це повідомляє «Укрінформ».

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Голосування відбулося під час пленарного засідання Європейського парламенту в Страсбурзі.

Як йдеться у преамбулі резолюції, пряме російське вторгнення в Україну стало ключовою причиною для перегляду підходів до всієї системи Європейської безпеки та для нарощування потенціалу європейської оборонної промисловості.

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«Невиправдане вторгнення в Україну з боку Російської Федерації 24 лютого 2022 року та триваючий збройний конфлікт в Україні довели критичну необхідність термінових дій для усунення існуючих недоліків, які були виявлені після повернення у Європу війни високої інтенсивності та територіального конфлікту, що мало прямий вплив на всі країни-члени та завдало шкоди громадянам Європейського Союзу. Це вимагає суттєвого збільшення спроможностей країн-членів для подолання найбільш невідкладної та критичної нестачі, яка загострилася після передання оборонної продукції в Україну», – йдеться у документі.

Як зазначається, російська військова агресія проти України перетворила певні країни-члени у найближчому сусідстві на зону війни, з усіма труднощами, що пов’язані із такою близькістю, включаючи випадкові людські втрати у прикордонних регіонах, масовий рух людей, що рятуються від війни, великий обсяг поставок гуманітарної та військової допомоги, а також необхідність підтримання військової готовності, щоб відповісти на ймовірну ескалацію збройного конфлікту з його перенесенням на територію цих країн-членів.

«Російська військова агресія проти України драматично підкреслила необхідність адаптувати Європейську оборонну промислову та технологічну базу (EDTIB) до структурних змін, для розвитку військових досліджень, модернізації військового обладнання, зокрема, рішень щодо застарілого військового обладнання, розробленого або виробленого Радянським Союзом, або пізніших зразків військового обладнання, що були створені на їх основі», – наголошується у резолюції.

У цьому контексті документ констатує необхідність розвитку співробітництва між країнами-членами у сфері оборонного замовлення з метою перетворити Європейський Союз на впливового глобального гравця.

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Резолюція нагадує, що глави держав та урядів країн ЄС під час зустрічі у Версалі 11 березня минулого року вирішили зміцнити спроможності Європейської оборони, у контексті російської військової агресії проти України, та продовжити спільні дії, що мають на меті підвищити здатність Європейського Союзу діяти автономно у сфері оборони, доповнюючи, при цьому, зусилля Північноатлантичного Альянсу. Усунення існуючих недоліків, запровадження інноваційних підходів та нарощування потенціалу Європейської оборонної промисловості визнані як критично важливий фактор для подолання фрагментації європейського оборонного сектору та для зміцнення європейської безпеки.

Документ містить пропозиції до певних інновацій в оборонному секторі. Зокрема, це стосується розробки, із залученням Єврокомісії та Європейського оборонного агентства, багаторічної програми спільного замовлення для оборонної промисловості, з метою сталого розвитку її виробничих спроможностей. Ця програма, зокрема, має визначати країни-учасниці спільного оборонного замовлення та мінімальний обсяг його фінансування, а також порядок розподілу виробленої продукції між країнами-замовниками.

Раніше повідомлялося, що міністри оборони країн-членів Європейського союзу винесли пропозицію збільшити Європейський фонд миру, який використовується для компенсацій за відправлену Україні військову техніку та боєприпаси, на 3,5 млрд євро.