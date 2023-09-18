Глава МЗС Китаю їде з візитом до Росії

Офіційний представник МЗС Росії, Марія Захарова, раніше повідомила, що Лавров, планує провести переговори з Ван І

Міністр закордонних справ Китаю Ван І з 18 до 21 вересня здійснить візит до Росії. Перед цим, 16-17 вересня, він провів консультації з радником з національної безпеки США, Джейком Салліваном на Мальті, обговорюючи різні питання, включаючи війну Росії проти України. про це інформує BBC, з посиланням на Reuters.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Офіційний представник МЗС Росії, Марія Захарова, раніше оголосила, що російський міністр закордонних справ, Сергій Лавров, планує провести переговори з Ван І 18 вересня в Москві.

У річницю російського вторгнення в Україну Китай представив свій так званий мирний план щодо України, який був розкритикований як на Заході, так і в Україні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Раніше повідомлялося, що Джейк Салліван, радник з національної безпеки США, обговорив війну Росії проти України та інші ключові питання з міністром закордонних справ Китаю, Ван І, під час зустрічі на Мальті 16-17 вересня.

Нагадаємо, спеціальний представник Папи Римського кардинал Маттео Дзуппі провів зустріч з представником уряду Китаю з питань Євразії, Лі Хуеєм, щоб обговорити ситуацію в Україні та підкреслити необхідність спільних зусиль для сприяння діалогу з метою досягнення миру.

До відома, «Мирний план» Китаю містить 12 принципів, які, на переконання влади, мають сприяти закінченню війни РФ проти України. Однак саме слово «війна» в документі не згадується — в англійській версії документа автори використовують слова «конфлікт» та «українська криза».

Нагадаємо, Китай оприлюднив свою формулу миру.