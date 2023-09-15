Від Росії відвертається все більше «союзницьких» держав

Фейкові «вибори» на ТОТ України посварили Росію одночасно з ворогуючими між собою Азербайджаном та Вірменією

Цього тижня, після проведення псевдовиборів на тимчасово окупованих територіях, Росія вдалася до дипломатичного демаршу щодо Азербайджану. Приводом стала позиція Баку стосовно «виборів у нових регіонах РФ». Офіційний представник МЗС Захарова заявила, що «такі дії не узгоджуються із союзницьким рівнем відносин між країнами».

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Насправді, нічого нового своїм «союзникам» Баку не сказав. МЗС Азербайджану заявило очевидне: «виборча нірвана» Za Путіна не відповідає міжнародному праву. Тобто, будь-які вибори, що проводять на території України відповідно до її Конституції та законодавства, є легітимними. А оскільки останні так звані «вибори», проведені на окупованих, але міжнародно визнаних територіях України, не відповідають цим критеріям, вони не легітимні. Все просто.

Так само просто ще в червні минулого року висловився президент іншої «союзницької Росії» держави – Казахстану. Касим-Жомарт Токаєв відмовився визнавати «незалежність ЛДНР», назвавши їх «квазідержавними територіями». Токаєв також пояснив своїм «союзникам» прописну істину міжнародного права: «Територіальна цілісність держав повинна бути непорушна, як це прописано в Статуті ООН».

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А повертаючись до московських демаршів на Кавказі, відзначимо, що останнім часом дуже загострилися відносини між РФ та Вірменією. Прем’єр-міністр Нікол Пашинян в інтерв’ю Politico заявив: «Внаслідок подій в Україні можливості Росії змінилися… Вірменія більше не може покладатися на Москву як на гаранта своєї безпеки, навіть незважаючи на зростання побоювання щодо відновлення відкритого конфлікту з Азербайджаном».

Також Вірменія (член ОДКБ) мало того, що провела військові навчання зі США, так ще й готується ратифікувати Римський статут й тим самим приєднується до МКС (Міжнародного кримінального суду) – з усіма відповідними для Путіна юридичними наслідками.

Отже, «вибори» на ТОТ України посварили Росію одночасно з ворогуючими між собою Азербайджаном та Вірменією. Можливо, дійсно справжня велич Росії полягає у тому, щоб бути у конфлікті з усіма сусідами? Навіть тими, кого й досі вважає «союзниками».