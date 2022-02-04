Коронавірус у Києві: стало відомо, у яких районах найбільше хворих

На сьогодні в Києві активних хворих понад 27тис

До лікарень столиці госпіталізували 118 хворих на коронавірус

За минулу добу, 3 лютого, у Києві коронавірус підтверджено у 2869 осіб, що на 432 людини більше, ніж попередньої доби. Загалом від початку епідемії захворіли на Covid-19 понад 375 тис. киян. Про це інформує пресслужба МОЗ.

Захворіли минулої доби: 1588 жінок віком від 18 до 96 років та 921 чоловік віком від 18 до 88 років, а також 177 дівчаток від 1 місяця до 17 років і 183 хлопчики від 1 місяця до 17 років.

Серед тих, хто померли: дев’ять жінок від 43 до 96 років та дев’ять чоловіків від 65 до 86 років.

До лікарень столиці госпіталізували 118 хворих на коронавірус та 188 осіб з підозрою на Cоvid-19 та пневмоніями.

Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

одужали понад 339 тис. осіб (за добу 3 лютого – 961)

померли понад 8,5 тис. людей (за добу – 18)

На сьогодні в Києві активних хворих понад 27 тис.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому та Деснянському районах – по 468, в Оболонському – 348 та в Дніпровському районі – 324 випадки.

У Київській області від початку епідемії зафіксовано понад 204 тис. випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 1551 хворих.

Від початку епідемії на Київщині:

одужали від коронавірусу понад 184 тис. осіб (за добу 3 лютого – 381)

померли 4,8 тис. осіб (за добу – 8

Нагадаємо, за добу, 3 лютого в Україні, зафіксовано 43 778 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 4 381, медпрацівників – 873), що є новим антирекордом з початку пандемії.

До слова, головна інфекціоністка розповіла, скільки насправді в Україні хворих на Covid-19.



