  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Коронавірус у Києві: стало відомо, у яких районах найбільше хворих

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    На сьогодні в Києві активних хворих понад 27тис - Коронавірус у Києві: стало відомо, у яких районах найбільше хворих
    На сьогодні в Києві активних хворих понад 27тис
    фото: з відкритих джерел

    До лікарень столиці госпіталізували 118 хворих на коронавірус

    За минулу добу, 3 лютого, у Києві коронавірус підтверджено у 2869 осіб, що на 432 людини більше, ніж попередньої доби. Загалом від початку епідемії захворіли на Covid-19 понад 375 тис. киян. Про це інформує пресслужба МОЗ.

    Захворіли минулої доби: 1588 жінок віком від 18 до 96 років та 921 чоловік віком від 18 до 88 років, а також 177 дівчаток від 1 місяця до 17 років і 183 хлопчики від 1 місяця до 17 років.

    Серед тих, хто померли: дев’ять жінок від 43 до 96 років та дев’ять чоловіків від 65 до 86 років.

    До лікарень столиці госпіталізували 118 хворих на коронавірус та 188 осіб з підозрою на Cоvid-19 та пневмоніями.

    Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

    • одужали понад 339 тис. осіб (за добу 3 лютого – 961)
    • померли понад 8,5 тис. людей (за добу – 18)

    На сьогодні в Києві активних хворих понад 27 тис.

    Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому та Деснянському районах – по 468, в Оболонському – 348 та в Дніпровському районі – 324 випадки.

    У Київській області від початку епідемії зафіксовано понад 204 тис. випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 1551 хворих.

    Від початку епідемії на Київщині:

    • одужали від коронавірусу понад 184 тис. осіб (за добу 3 лютого – 381)
    • померли 4,8 тис. осіб (за добу – 8

    Нагадаємо, за добу, 3 лютого в Україні, зафіксовано 43 778 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 4 381, медпрацівників – 873), що є новим антирекордом з початку пандемії.

    До слова, головна інфекціоністка розповіла, скільки насправді в Україні хворих на Covid-19.

    Читайте ще: У Києві знову «загубили» хворих на Covid-19


    Теги: Київ хвороби коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Коронавірус у Києві: стало відомо, у яких районах найбільше хворих