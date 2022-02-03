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    В Австрії уряд прийняв закон про обов'язкову вакцинацію від Covid-19

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    Жителів країни старше 18 років зобов&rsquo;яжуть щепитися від коронавірусу - В Австрії уряд прийняв закон про обов'язкову вакцинацію від Covid-19
    Жителів країни старше 18 років зобов’яжуть щепитися від коронавірусу
    фото з відкритих джерел

    Законопроєкт ще має підписати президент країни

    Федеральна рада (верхня палата парламенту) Австрії схвалила закон про обов'язкову вакцинацію проти коронавірусу для дорослого населення. Голосування пройшло після обговорення ініціативи уряду країни. Про це повідомляє Reuters.

    Законопроєкт про обов'язкову вакцинацію від коронавірусу жителів країни старше 18 років підтримали 47 депутатів. Проти проголосували 12, утрималися – двоє.

    На наступному етапі законопроєкт має підписати президент країни. Документ набуде чинності тільки після публікації в реєстрі федеральних законів.

    Очікується, що це відбудеться протягом декількох днів.

    Раніше стало відомо, що Австрія перша в ЄС вводить обов'язкову вакцинацію від Covid-19.

    Торік у грудні Австрія закрилась для невакцинованих туристів.

    Нагадаємо, в Італії стала обов’язковою Covid-вакцинація для осіб віком від 50 років.

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    Теги: Австрія закон президент уряд населення коронавірус
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    В Австрії уряд прийняв закон про обов'язкову вакцинацію від Covid-19