Перша країна ЄС почне використовувати таблетки проти коронавірусу від Pfizer

Таблетки Paxlovid призначатимуть дорослим із симптомами, які не вимагають дихання киснем і не піддаються ризику ускладнень

Європейське агентство з лікарських засобів схвалило використання Paxlovid в ЄС після того, як препарат був схвалений у США та Великій Британії

У Франції на цьому тижні починають використовувати таблетки від компанії Pfizer під назвою Paxlovid для лікування коронавірусу. Це перша країна ЄС, яка почне застосовувати цей препарат. Про це повідомляє Associated Press.

Зазначено, що вищевказані ліки є першими в ЄС, які схвалені для лікування респіраторних вірусних захворювань.

Так, за даними міністерства охорони здоров’я Франції, перші 10 тисяч доз «Паксловіду» з’являться в аптеках цієї п'яниці. Препарат призначатимуть дорослим із симптомами, які не вимагають дихання киснем і не піддаються ризику ускладнень, як рекомендує Європейське агентство з лікарських засобів (EMA).

Відомо, що минулого тижня EMA схвалила використання Paxlovid в ЄС після того, як препарат був схвалений у США та Великій Британії в грудні.

Очікується, що найближчим часом буде схвалено подібну противірусну таблетку, розроблену компанією Merck. Як заявляють виробники обох препаратів, вони будуть ефективні проти штаму «Омікрон».

Раніше стало відомо, коли Україна отримає таблетки проти Covid-19.

Як відомо, Британія стала першою в світі країною, яка дозволила використовувати таблетки «Молнупіравір» компанії Merck.

Також у США компанія, що розробила пігулки від Covid-19, завищила вартість ліків у сорок разів.

Згодом стало відомо, що Японія дозволила використання таблеток для лікування коронавірусу.