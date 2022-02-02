«Червона зона». Дев’ять областей на межі посилення карантину

Найвищий рівень карантинних обмежень «світить» половині України

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій розгляне питання переведення на «червоний» рівень епідемічної небезпеки ще дев’яти областей. Про це під час засідання комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, пише «Укрінформ».

«Зараз дві області перебувають на червоному рівні епіднебезпеки. Також Львівська, Вінницька, Волинська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Одеська, Сумська, Хмельницька, тобто ще 9 областей, найближчим часом будуть розглянуті на комісії ТЕБ та НС, будемо дивитися, яке рішення приймаємо з приводу введення чи невведення червоного рівня епіднебезпеки з урахуванням завантаженості ліжок для госпіталізації», – сказав Ляшко.

Він додав, що буде враховуватися завантаженість ліжок як для дорослих, так і для дітей, оскільки збільшується захворюваність на Covid-19 серед дітей порівняно з осінньою хвилею.

Станом на 2 лютого у «червоній» зоні перебувають Івано-Франківська та Рівненська області. А у «жовтій» зоні залишились тільки Полтавська та Кіровоградська. Вчора в цій зоні було чотири області. Більшість регіонів України перебувають в «помаранчевій» зоні.

Раніше стало відомо, що Міністерстві охорони здоров'я визнало, що ситуація з коронавірусом в Україні погіршується.

Нагадаємо, за минулу добу, 1 лютого, в Україні зафіксовано 35 014 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19.

Як відомо, Covid-штам «Омікрон» виявлено вже у 20 областях.

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