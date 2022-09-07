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Угорщина випустила шкільний підручник з антиукраїнським змістом

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Угорщина випустила шкільний підручник з антиукраїнським змістом
Підручник поясняє угорським школярам, що Україна – погане місце для життя
ілюстрація з підручника

Школярів переконують, що в Україні точиться громадянська війна, до якої Росія напевно не причетна

В Угорщині державний центр розробив підручник географії для восьмого класу, переповнений антиукраїнською пропагандою та брехливими фактами, здатний «запрограмувати» школярів на вороже ставлення до України. Про це йдеться у статті «Європейської правди».

На розділ книги, у якому йдеться про Україну першими звернули увагу журналісти угорського незалежного інтернет-порталу Telex. Зазначається, що самої географії у цьому розділі небагато, та й та із помилками. Наприклад, угорські автори немов позбавили Україну суверенітету над кримськими горами, повідомивши дітям, що Карпати – єдині гори в Україні, «біля підніжжя яких розташовані історичні угорські міста: Унгвар (Ужгород), Мункач (Мукачево), Хуст».

Школярів переконують, що в Україні точиться громадянська війна, до якої Росія напевно не причетна. Допис супроводжується малюнком, на якому Україну розривають російський ведмідь та чоловіки в символіці США і Євросоюзу.

«У багатонаціональній Україні розподіл по території національностей дуже нерівномірний. Більшість – це українці за національністю, але на сході країни значна частка росіян, а на Кримському півострові вони становлять більшість. Дві східнослов'янські мови (російська, українська) дуже подібні, а п'ята частина населення розмовляє змішаною російсько-українською мовою. Попри це, дві етнічні групи часто ворогують одна з одною. Їхнє протистояння також спровокувало збройний конфлікт за Кримський півострів, дивіться малюнок», – йдеться у підручнику.

Крім того, підручник містить відверто неправдиві факти. Наприклад про те, що Україна отримує російські вуглеводні за більш вигідною ціною, ніж інші покупці. Підручник також поясняє угорським школярам, що Україна – погане місце для життя. А угорці, що опинилися в Україні, потерпають найбільше.

«Здоров'я населення погане, люди можуть розраховувати на чи не найнижчу тривалість життя на континенті. Загальна економічна ситуація в Україні не є сприятливою для угорців, до того ж Закарпаття є одним із найбільш відсталих районів», – додають «географи».

Раніше повідомлялося, що влада Угорщини погрожує заблокувати продовження деяких санкцій ЄС проти Росії, якщо трьох російських олігархів не виключать з «чорного» списку.

Теги: Україна Угорщина війна

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