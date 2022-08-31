Угорщина підписала контракт з Росією про додаткові поставки газу

Як повідомив Петер Сійярто, угода з «Газпромом» починає діяти з 1 вересня

Поки Європа намагається знизити залежність від російських енергоносіїв, Угорщина оголошує про збільшення постачання газу в РФ

Угорщина у середу підписала додатковий контракт із російською державною енергокомпанією «Газпром». Про це повідомив міністр закордонних справ Петер Сійярто на своїй сторінці у Facebook.

Домовленість передбачає постачання додаткових 5,8 млн кубометрів газу на добу з 1 вересня – тобто близько половини того, що Росія повинна постачати за чинним контрактом.

«З «Газпромом» досягнуто домовленості: із завтрашнього дня до Угорщини надходитиме на 5,8 млн кубометрів природного газу більше понад договірну кількість. Наше енергопостачання у безпеці!» – зазначив угорський міністр.

Сійярто заявив, що Угорщина не здатна забезпечити себе газом без допомоги Росії, тому він вважає новий контракт виправданим.

Водночас угорський міністр не вказав, скільки коштуватиме додатковий газ.

Зазначимо, що «Газпром» у серпні вже почав збільшувати поставки газу в Угорщину, додавши до раніше узгоджених поставок газопроводом «Турецький потік». Станом на 1 серпня запаси Угорщини складали 3,25 млрд кубометрів газу, що становить понад 51% від загальної ємності сховищ.

Відповідно до угоди, підписаної минулого року, Угорщина отримує 3,5 млрд кубометрів газу на рік через Болгарію та Сербію та ще 1 млрд кубометрів через трубопровід з Австрії. Угода з «Газпромом» розрахована на 15 років.

Нагадаємо, Росія погодилась дати Угорщині додаткові 700 млн кубометрів газу після візиту Сійярто до Москви.

Після цього Управління з атомної енергетики Угорщини видало дозвіл на проєкт «Пакш ІІ» – розширення атомної електростанції «Пакш», яким займатиметься російська державна корпорація "Росатом".

Раніше Сійярто також заявив, що Угорщина не підтримує запровадження візових обмежень для росіян чи ускладнення процедури видачі віз.