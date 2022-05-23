Зеленський дорікнув світу, що проти Росії не були введені превентивні санкції

Зеленський заявив у Давосі, що нинішні санкції проти Росії мали з'явитися ще 2014 року

Україна відтискає окупантів зі своєї землі, але цього можна було уникнути

Володимир Зеленський нагадав світовому співтовариству про те, як можна було зупинити Росію до початку повномасштабної війни. Про це глава держави заявив у своїй онлайн-виступі на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

Розповівши про героїчний опір українського війська російським агресорам, Зеленський зазначив: «Але чи довелося би нам це робити, якби ще минулого року до нас дослухалися і застосували до Російської Федерації увесь спектр справедливих санкцій? Упевнений, що ні».

Президент наголосив, що санкції проти Росії мали бути превентивними, а не реагуючими на факт агресії.

Глава держави висловив вдячність світу за підтримку. Але, додав Зеленський, ці санкції, це єднання Заходу було потрібне ще 2014 року, коли Росія розпочала агресію проти Україну. Якби це сталося тоді, не було б стільки загиблих – заявив президент України.

Він наголосив, що світ не має чекати на той момент, коли Росія використає зброю масового ураження.

Нагадаємо, що у Давосі на місці колишнього Російського дому відкрилася виставка «Дім військових злочинів Росії», яка продемонструвала наслідки звірств рашистів на території України.

А голова Давоського форуму наголосив на необхідності запровадження нового «плану Маршалла» для України, яка постраждала від російської агресії.