Європарламент проголосував за санкції проти Шрьодера

Колишній канцлер Німеччини може втратити свої активи у Європі

Європейський парламент підтримав ідею запровадити санкції проти колишнього голови німецького федерального уряду Ґергарда Шрьодера. Про це пише видання Bild.

«За» санкції проти Шрьодера проголосувала переважна більшість європарламентарів.

Причиною такого рішення Європарламенту стала робота Шрьодера на російські державні компанії, наприклад, «Роснєфть».

Це рішення не є обов’язковим до виконання, але ЗМІ припускають, що воно посилить тиск на президента Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн та єврокомісара із закордонних справ Жозепа Борреля, щоб вони подали пропозицію про включення Шрьодера до санкційного списку Євросоюзу.

Якщо таке рішення буде ухвалене, усі активи Ґергарда Шрьодера на території ЄС можуть бути заморожені.

Нагадаємо, що проти Шрьодера у Німеччині ще на початку березня була відкрита справа за злочини проти людяності.

У квітні ж ексканцлер Німеччини дав відверто антиукраїнське інтерв’ю газеті The New York Times, що викликало бурхливу реакцію в суспільстві. Так, опозиційні політики закликали правлячу Соціал-демократичну партію Німеччини позбавити Шрьодера членства в партійній організації.

На початку травня на позицію свого однопартійця відреагував і федеральний канцлер Олаф Шольц. Він закликав Шрьодера звільнитись з посад у енергетичних компаніях РФ.