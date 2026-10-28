Україна та Нідерланди розпочали роботу над спільним проєктом ППО

Зеленський повідомив про нові домовленості у сфері оборонних і супутникових технологій, які мають посилити співпрацю двох країн

Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Нідерландів Роб Єттен провели зустріч із представниками українських і нідерландських компаній, під час якої домовилися розвивати співпрацю в оборонній, енергетичній та технологічній сферах. Одним із ключових напрямів став спільний проєкт у галузі протиповітряної оборони Bliksem. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву глави держави.

За словами Зеленського, до зустрічі долучилися керівники підприємств, які працюють у сферах оборонного виробництва, енергетики та програмного забезпечення. Частина учасників брала участь у переговорах дистанційно з Києва.

«Разом із Премʼєр-міністром Робом Єттеном зустрілися з керівниками українських та нідерландських компаній із галузей оборони, енергетики, програмного забезпечення. Онлайн до нас долучились і наші команди з Києва, де сьогодні з візитом міністр зовнішньої торгівлі Шурд Шурдсма», – повідомив президент.

Під час зустрічі сторони визначили пріоритетні напрями подальшої співпраці. Зокрема, йшлося про розвиток оборонного виробництва, реалізацію спільних технологічних та енергетичних проєктів, а також розширення промислового партнерства.

Окрему увагу приділили супутниковим технологіям і системам протиповітряної оборони. За словами Зеленського, ці напрями мають особливе значення для України.

«Ми визначили ключові пріоритети та рішення, які можуть посилити нашу практичну, економічну співпрацю. Оборонні виробництва, спільні технологічні та енергетичні проєкти, промисловий розвиток і – дуже важливо – супутникові технології та ППО», – зазначив глава держави.

Одним із конкретних результатів переговорів стало рішення розпочати опрацювання спільного проєкту у сфері протиповітряної оборони під назвою Bliksem.

Зеленський повідомив, що українська та нідерландська команди вже отримали відповідне завдання і розпочали роботу. Водночас президент не уточнив технічних характеристик майбутнього проєкту, його вартості чи термінів реалізації.

«Є завдання нашим командам опрацювати конкретний проєкт в галузі ППО – Bliksem. Ми вже розпочали цю роботу. Переводимо нашу співпрацю на такий рівень, щоб відчувалось, що бути поруч з Україною означає отримувати додаткові промислові, технологічні, соціальні позитивні результати. Дякую за підтримку!» – наголосив президент.

За словами глави держави, Україна прагне розвивати партнерство з Нідерландами таким чином, щоб політичні домовленості перетворювалися на конкретні економічні й технологічні результати.

Йдеться не лише про підтримку української обороноздатності, а й про розвиток спільних виробництв, промисловості та технологічних можливостей обох держав.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський повідомив про результати переговорів із прем'єр-міністром Нідерландів Робом Єттеном. Зокрема, Нідерланди оголосили про підготовку нового пакета військової допомоги Україні на €500 млн, який має посилити здатність країни відбивати російські повітряні атаки.